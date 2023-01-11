Суд заочно арестовал бизнесмена Бориса Зимина

Суд в Москве заочно арестовал предпринимателя и мецената Бориса Зимина, который обвиняется в мошенничестве и ранее был объявлен МВД в розыск. Об этом сообщает "Медиазона" со сслыкой на пресс-службу суда.

По сведениям источника РБК, Зимина обвиняют в совершении сделки по отчуждению простых акций каршеринговой компании BelkaCar. В декабре 2019 года 100% её акций выкупила компания, основанная отцом Бориса Зимина – Дмитрием (он умер в декабре 2021 года). Сам предприниматель считает, что дело против него заведено по политическим мотивам.

В сентябре 2022 года Минюст России внёс Зимина в список иностранных агентов. Поводом для этого стало то, что предприниматель якобы получал денег из Украины и осуществлял политическую деятельность.

Сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Зимин вошёл в состав Антивоенного комитета России – вместе с рядом других российских оппозиционеров, учёных и общественных деятелей. Целью комитета была анонсирована "борьба с диктатурой Владимира Путина, развязавшего войну в Украине". Зимин финансировал деятельность оппозиционного российского политика Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией, а также поддерживал деньгами политзаключённых и журналистов независимых СМИ.

Борис Зимин – сын ныне покойного предпринимателя и филантропа Дмитрия Зимина. Из России Зимин уехал в 2004 году. С 2020 года он живёт в Израиле.