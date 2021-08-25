Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка

Суд в Москве заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По делу также проходит брат Дмитрия Ананьева Алексей. Ходатайство в отношении него суд рассмотрит в пятницу, 27 августа.

По версии следствия, братья Ананьевы под видом выдачи кредитов подконтрольным их компаниям на Кипре вывели со счетов Промсвязьбанка более шести с половиной миллиардов рублей. Кредиты так и не были возвращены.

Ранее против бывших владельцев банка были возбуждены уголовные дела по статьям о крупной растрате средств и их дальнейшей легализации.

Ананьевы все обвинения отвергают. Адвокаты утверждают, что дело имеет политическую подоплёку. В декабре прошлого года Интерпол отказался далее разыскивать обвиняемых и удалил их данные из розыскной базы.

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