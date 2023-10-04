Суд заочно арестовал художницу из Комсомольска Юлию Цветкову

Суд заочно арестовал художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову на полгода по делу о распространении порнографии. МВД объявило её в федеральный розыск, рассказала она в телеграме.

Она уже была оправдана по этому обвинению в июле 2022 года, после чего уехала из страны. В конце марта 2023 года 9-й кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение в суд Комсомольска-на-Амуре.

Поводом для уголовного преследования Цветковой стали её рисунки на странице "Монологи вагины" во "ВКонтакте". С ноября 2019 года она находилась под домашним арестом, позже под подпиской о невыезде. Она объявляла голодовку, требуя сделать судебный процесс открытым, министерство юстиции внесло её в список так называемых иностранных агентов.

В защиту художницы выступали гражданские активисты, она попала в составляемый Би-би-си список самых влиятельных женщин мира.