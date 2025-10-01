Ссылки для упрощенного доступа

Суд заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова к семи годам колонии

Суд заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова к семи годам колонии по делу о "фейках" о российской армии и неисполнении обязанностей "иноагента". Об этом сообщает "Медиазона".

Назначенный срок лишения свободы совпадает с тем, которое запросило обвинение.

Дело о "фейках" про российскую армию против писателя возбудили из-за интервью каналу "Популярная политика" в 2023 году. Тогда писатель говорил о российских обстрелах села Гроза в Харьковской области — там погибли 59 человек. Донос с просьбой проверить это интервью на имя генпрокурора написала депутат от КПРФ Елена Чекан.

В основу второго дела легли посты Быкова без маркировки "иноагента" в его телеграм-канале, опубликованные в феврале этого года.

Дмитрий Быков покинул Россию осенью 2021 года. Писатель публично осудил российское вторжение в Украину. После этого ряд российских издательств и книжных магазинов перестали продавать его книги.

В июле 2022 года Минюст России внёс Быкова в реестр "иноагентов".

