Писателя Дмитрия Быкова внесли в реестр "террористов и экстремистов"

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла писателя Дмитрия Быкова в реестр "террористов и экстремистов".

Отсутствие звездочки напротив имени писателя в перечне означает, что Быкову вменяют экстремистскую статью, отмечает "Новая газета Европа".



В России писателя обвиняют по статьям о публикации военных "фейков" и уклонении от обязанностей "иноагента". В августе Дмитрия Быкова объявили в международный розыск, а до этого - в федеральный. Черемушкинский районный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Быков, как отмечается, должен быть помещён под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Дмитрий Быков покинул Россию осенью 2021 года. Писатель публично осудил российское вторжение в Украину. После этого ряд российских издательств и книжных магазинов перестали продавать его книги.

В июле 2022 года Минюст России внёс Быкова в реестр "иноагентов".