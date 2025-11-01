Суд заочно приговорил журналиста Сергея Ежова к шести годам колонии

Октябрьский районный суд Рязани заочно приговорил к шести годам лишения свободы журналиста-расследователя Сергея Ежова. Его признали виновным по статьям об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента", участии в деятельности экстремистской организации и финансировании экстремистской деятельности.

Под "экстремистской организацией" подразумевается Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), с которым Ежов сотрудничает.

Также он якобы запросил политическое убежище в Эстонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "источник в силовых органах".

"Расследования у российских силовиков получается проводить хуже, чем у журналистов: в Эстонии я политическое убежище не запрашивал и никак с этим независимым государством не связан", – сказал Ежов телеканалу Настоящее Время.

Помимо ФБК, Ежов сотрудничает с изданием The Insider и ведет собственный расследовательский блог. Там он среди прочего рассказывает о российских сотрудниках правоохранительных органов и Минюста, которые занимаются признанием россиян "иностранными агентами".

Минюст России внёс Ежова в реестр "иноагентов" в июле 2024 года.

