"Медиазона": членкора РАН приговорили к штрафу за донаты ФБК

Городской суд в Дубне Московской области приговорил местного жителя к штрафу в 300 тысяч по делу о финансировании экстремизма - из-за двух пожертвований Фонду борьбы с коррупцией. "Медиазона" выяснила, что речь, вероятно, идёт о 73-летнем физике, члене-корреспонденте РАН и обладателе государственных наград Дмитрии Казакове.

В приговоре, опубликованном на сайте суда, им осуждённого не называется. В нём говорится, что он сделал два перевода по 500 рублей на иностранный счет ФБК после его признания экстремистской организацией. В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде. В приговоре также говорится, что дело возбудили после письма из "4 Службы УЗКС ФСБ" с грифом "секретно", в котором говорилось о "возможной причастности" жителя Дубны к финансированию фонда. В тексте решения суда упомянут адрес электронной почты, по всей видимости, принадлежащий Казакову. Как пишет "Медиазона", это специалист в области квантовой теории поля и физики элементарных частиц, автор более 200 научных работ. В ноябре 2022 года учёный получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Казаков также занимает должность директора Лаборатории теоретической физики Объединённого института ядерных исследований в Дубне.

В постановлении Дубненского суда, как отмечает "Медиазона", наличие государственных наград и "благотворительная деятельности" осуждённого отмечаются как смягчающие обстоятельства. Вынесенный приговор относительно мягок. По статье о финансировании экстремизма в связи с донатами ФБК выносились и приговоры к реальным срокам или более крупным штрафам.

В июне 2021 года Мосгорсуд признал ФБК и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Против граждан, которые делали денежные переводы ФБК после его признания экстремистской организацией, в России возбуждают уголовные дела. "Медиазона" в августе сообщала, что известно о по меньшей мере 76 таких делах, с момента публикации их число увеличилось. 25 сентября, в частности, Савёловский районный суд Москвы вынес заочный приговор активисту Константину Котову, ранее бежавшему из-под домашнего ареста. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима за донаты ФБК.