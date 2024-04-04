Судоходная компания из ОАЭ попала под санкции из-за иранских поставок

Министерство финансов США 4 апреля объявило о введении новых антитеррористических санкций, связанных с Ираном. Под ограничения на этот раз попала базирующаяся в Объединённых Арабских Эмиратах судоходная компания Oceanlink Maritime DMCC и 13 её судов - за их роль в доставке товаров от иранских военных.

Соединённые Штаты используют санкции, чтобы лишить Иран возможности финансировать своих партнёров и "террористические прокси-группы", а также оказывать поддержку России в её агрессивной войне против Украины, заявил замминистра финансов Брайан Нельсон.

Также, по словам Нельсона, Вашингтон намерен продолжать использовать весь спектр имеющихся у него инструментов для борьбы с незаконными потоками денежных средств, которые способствуют дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и во всём мире.

В сообщении американского Минфина говорится, что Oceanlink Maritime DMCC способствовала поставкам неуказанных товаров от имени Генштаба Вооружённых сил Ирана и министерства обороны этой страны.

Иран располагает сетью связанных с ним групп на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.

Американские санкции блокируют всю собственность, находящуюся в юрисдикции США. Кроме того, ограничительные меры обычно запрещают все транзакции людей в Соединённых Штатах, затрагивающие какое-либо имущество или интересы в собственности указанной компании.