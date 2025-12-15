Сумма иска Банка России против Euroclear составила 18,1 трлн рублей

Сумма иска Банка России против бельгийского депозитария Euroclear, в котором находятся замороженные активы Центробанка, составила 18,1 трлн рублей. Об этом сообщают РБК и ТАСС.

Банк России заявил, что подаёт иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы, 12 декабря в связи "с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России", а также "рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России", сообщает "Настоящее Время".

Позднее в тот же день Европейский союз на неопределённый срок заморозил активы Банка России на территории ЕС. Речь идет об активах на сумму 210 млрд евро. Большая часть этой суммы – около 190 млрд евро – находится в Euroclear.

Согласно плану Еврокомиссии, средства, которые были заморожены после вторжения в Украину в 2022 году, вернут Москве только в случае, если Россия компенсирует Украине ущерб, нанесённый украинской стороне в ходе боевых действий.

Против использования российских активов для обеспечения так называемого репарационного кредита для Украины выступила Бельгия, где расположен Euroclear. Бельгийские власти неоднократно указывали, что именно от Брюсселя Москва будет требовать возвращения активов, поэтому выдвинули ряд условий, в частности, требовали гарантировать солидарную ответственность всех стран ЕС за возможные риски.

Замороженные российские активы, по планам Еврокомиссии, будут использоваться для "репарационного кредита" Украине в течение следующих двух лет. По данным СМИ, сумма предлагаемого кредита – 165 млрд евро, он должен быть обеспечен 140 млрд евро из российских активов в Euroclear, и еще 25 млрд, замороженными в частных банках. Предполагается, что 115 млрд пойдут на финансирование оборонной индустрии Украины, еще 50 млрд – на обеспечение бюджетных расходов. Вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 18-19 декабря, в Евросоюзе нет консенсуса, однако решение может быть принято квалифицированным большинством голосов.

Российские активы заморожены с 2022 года в рамках санкций, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину. В Еврокомиссии, комментируя иск Центробанка, настаивают на обоснованности своего предложения и его соответствии международному праву, отмечая, что речь юридически не идёт о конфискации активов.