Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сверхтяжёлая ракета Starship успешно стартовала в испытательный полёт

Подготовка Starship к запуску, Техас, США,14 марта 2024 года
Подготовка Starship к запуску, Техас, США,14 марта 2024 года

Сверхтяжелая ракета Starship разработки SpaceX в четверг, 14 марта, успешно стартовала в третий испытательный полёт.

Запуск состоялся в 09:25 по местному времени (в 16:25 по Москве) с космодрома в Техасе.

Starship, которую впоследствии планируется использовать для полётов на Луну, должна совершить околоземный полёт и через 65 минут полёта приводниться в Индийском океане.

Две предыдущие два испытания корабля — в апреле и в ноябре прошлого года — закончились взрывами через несколько минут посте старта.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Высота устройства превышает 120 метров – это выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), крупнейший клиент компании Илона Маска SpaceX, во многом зависит от успеха Starship, обращает внимание Reuters.

По планам, ракета должна совершить два два пилотируемых полёта к Луне по программе Artemis. Первый (облёт спутника Земли) запланирован на ноябрь 2024 год. Полёт корабля The Blue Moon на Луну запланирован на 2029 год.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG