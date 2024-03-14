Сверхтяжёлая ракета Starship успешно стартовала в испытательный полёт

Сверхтяжелая ракета Starship разработки SpaceX в четверг, 14 марта, успешно стартовала в третий испытательный полёт.

Запуск состоялся в 09:25 по местному времени (в 16:25 по Москве) с космодрома в Техасе.

Starship, которую впоследствии планируется использовать для полётов на Луну, должна совершить околоземный полёт и через 65 минут полёта приводниться в Индийском океане.

Две предыдущие два испытания корабля — в апреле и в ноябре прошлого года — закончились взрывами через несколько минут посте старта.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Высота устройства превышает 120 метров – это выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), крупнейший клиент компании Илона Маска SpaceX, во многом зависит от успеха Starship, обращает внимание Reuters.

По планам, ракета должна совершить два два пилотируемых полёта к Луне по программе Artemis. Первый (облёт спутника Земли) запланирован на ноябрь 2024 год. Полёт корабля The Blue Moon на Луну запланирован на 2029 год.