Более 200 человек задержаны в России на акциях памяти Навального

Более 200 человек задержаны в России 16 и 17 февраля на акциях памяти оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — не менее 40 сегодня и около 70 вчера. В Москве за сегодня задержали около 30 человек, вчера — 11.

В Москве полиция оттеснила людей от памятника "Стена скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. По данным телеграм-канала "Сота", полицейские давали указание задерживать тех, кто скандирует лозунги.

Еще одним народным мемориалом Навального в субботу в Москве стал памятник репрессированным в парке "Музеон". Полиции рядом с ним пока нет, люди несут цветы.

В Санкт-Петербурге прошла гражданская панихида по Навальному у Соловецкого камня. Архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, который должен был провести панихиду, задержали на выходе из дома, а затем доставили в отдел полиции. Что ему вменяют, пока неизвестно. Панихида прошла без него.

После гражданской церемонии полиция зачистила площадку у Соловецкого камня и стала задерживать участников акции.

В Сыктывкаре при попытке возложения цветов к памятнику жертвам репрессий задержана активистка Татьяна Иванова. Полиция заявила, что она похожа на преступницу из ориентировки, которую разыскивают.

В Архангельске у Соловецкого камня задержали местную жительницу, которая принесла цветы в память от Навальном.

Народный мемориал памяти Навального появился в смоленской Катыни.

В Ташкенте люди утром в субботу оставляли цветы возле музея жертвам репрессий. Собравшиеся там милиционеры цветы оставлять разрешали, но, по словам очевидцев, через некоторое время начали разгонять людей и убирать цветы. После территорию оцепили.

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