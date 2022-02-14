Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сын президента Туркменистана стал кандидатом на пост главы государства

Сердар Бердымухамедов

Сын президента Туркменистана – Сердар Бердымухамедов – выдвинут на пост главы государства на досрочных выборах, сообщило издание Salam news.

Решение принято на IX внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана. Сейчас Сердар Бердымухамедов занимает должность вице-премьера страны. Ранее он был министром промышленности и работал в МИД.

  • 11 февраля на внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного Совета) президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении дать "дорогу к государственному управлению" "молодым руководителям" и поручил провести досрочные президентские выборы. Они пройдут 12 марта.
  • Предшественником Гурбангулы Бердымухамедов был Сапармурат Ниязов, при котором Туркменистан оказался в самом конце списка Индекса демократии, составляемого британской исследовательской компанией Economist Group. Исследователи считают, что при новом президенте страна осталась на том же месте: уровень демократии в Туркменистане находится примерно на уровне Северной Кореи. В стране полностью отсутствуют независимые медиа, нет неподконтрольных властям политических партий, контролируется интернет, огромную власть имеют спецслужбы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG