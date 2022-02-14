Сын президента Туркменистана стал кандидатом на пост главы государства

Сын президента Туркменистана – Сердар Бердымухамедов – выдвинут на пост главы государства на досрочных выборах, сообщило издание Salam news.



Решение принято на IX внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана. Сейчас Сердар Бердымухамедов занимает должность вице-премьера страны. Ранее он был министром промышленности и работал в МИД.

11 февраля на внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного Совета) президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении дать "дорогу к государственному управлению" "молодым руководителям" и поручил провести досрочные президентские выборы. Они пройдут 12 марта.

Предшественником Гурбангулы Бердымухамедов был Сапармурат Ниязов, при котором Туркменистан оказался в самом конце списка Индекса демократии, составляемого британской исследовательской компанией Economist Group. Исследователи считают, что при новом президенте страна осталась на том же месте: уровень демократии в Туркменистане находится примерно на уровне Северной Кореи. В стране полностью отсутствуют независимые медиа, нет неподконтрольных властям политических партий, контролируется интернет, огромную власть имеют спецслужбы.