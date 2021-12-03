Сын первого заместителя главы администрации президента Владимир Кириенко возглавит холдинг VK, в которую входят социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", службы доставки продуктов и товаров, почтовый сервис Mail.ru и его игровое подразделение и другие крупные активы.

На этом посту он сменит сына генерального директора ВГТРК Олега Добродеева Бориса, который возглавлял компанию с 2016 года. О назначении Кириенко-младшего рассказало РБК со ссылкой на два анонимных источника. Информацию также подтвердили собеседники The Bell. Об отставке Добродеева было сообщено в пятницу, 3 декабря.

VK – одна из крупнейших интернет-компаний в России, до октября она называлась Mail.ru Group. Её стоимость в четверг оценивалась рынком приблизительно в 4,2 миллиарда долларов. В конце года она сменила владельца. В ноябре 36 процентов акций компании, контролирующей холдинг, были проданы Сбербанком Газпромбанку за 12,8 миллиарда рублей. 2 декабря о продаже контролирующей доли в компании "Согазу" сообщил холдинг миллиардера Алишера Усманова, сумма сделки не раскрывается.

Контроль над компанией "Согаз", принадлежащий близкому другу президента Владимира Путина Юрию Ковальчку, поделит с холдингом "Газпром-медиа", который получит акции Газпромбанка.

Председатель совета директоров "Согаза" – глава "Газпрома" Алексей Миллер. Новые акционеры пока что не рассказывали об изменении стратегии холдинга. Кириенко-младший сейчас занимает пост вице-президента "Ростелекома".