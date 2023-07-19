Сын создателя российских дронов "Ланцет" владеет квартирой в Лондоне

Жена и сын создателя российских беспилотников "Ланцет" Александра Захарова с 2018 года владеют квартирой в Лондоне стоимостью около полутора миллионов фунтов стерлингов. Площадь квартиры меньше 100 квадратных метров, но находится она в одном из престижных районов британской столицы – примерно в километре от Букингемского дворца. Об этом говорится в расследовании "Важных историй".

Захаров владеет контрольным пакетом акций компании "ЦСТ". Она производит барражирующие дроны "Ланцет" и с начала войны поставила аппараты для Минобороны России на сумму более пяти миллиардов рублей. "ЦСТ" находится под санкциями Великобритании, но ограничения не затрагивают семью Захаровых.

Известно, что дронами-камикадзе "Ланцет" повреждены или уничтожены как минимум десятки единиц техники украинской армии. В том числе — радары комплексов ПВО, артиллерийские орудия и бронетехника.

По данным расследователей, супруга Захарова, сын Никита и дочь Мария участвуют в бизнесе по производству беспилотников, а младший сын Лаврентий уже несколько лет живёт за границей. Он закончил школу и получил высшее образование в Великобритании.

"Важные истории" сообщают, что с 2021 года Лаврентий Захаров работал в структурах ООН в Нью-Йорке и Риме. В мае 2023 году он начал работать в Институте ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве. Он, в частности, занимается исследованиями в сферах управления боеприпасами, разминирования и гуманитарного доступа в районы вооружённых конфликтов.

Расследователи отмечают, что Захаров-младший хорошо учился и начал успешную карьеру, но всё это не даёт оснований предположить, что деньги на квартиру в Лондоне он заработал сам.

Александр Захаров — российский конструктор, который более 15 лет занимается разработкой и производством беспилотников. "Ланцет" считается самым известным его изобретением.

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