Производитель российских дронов-камикадзе "Ланцет", активно использующихся российской армией в Украине, продолжает импортировать западные комплектующие, в том числе американского производства. Сеть поставщиков компании может использоваться для обхода санкций. Об этом говорится в расследовании "Важных историй".

Беспилотники "Ланцет" производит Zala Aero Group, контрольным собственником компании с долей 50,85 процентов является ижевский бизнесмен Александр Захаров, оставшаяся доля принадлежит концерну "Калашников". В бизнесе также принимают участие сын и дочь Захарова – Никита и Мария, которые являются самыми крупными поставщиками производителя дронов.

Из документов, изученных "Важными историями", следует, что производитель "Ланцетов" закупает электронику в Узбекистане и Китае. Один из поставщиков компании сообщает, что у него "налажены поставки от нескольких десятков европейских и азиатских производителей". Известно, что завод получает как минимум продукцию американского производства процессоров Nvidia и производителя электронных плат Hitech Global.

Юридическое лицо компании, ООО "ЦСТ", только в 2022–2023 годах продала своих беспилотников военным на 5,3 млрд рублей. При этом компания не внесена в санкционные списки США и Евросоюза. Известно, что дронами "Ланцет" повреждены или уничтожены как минимум десятки единиц техники украинской армии. В том числе — радары комплексов ПВО, артиллерийские орудия и бронетехника.