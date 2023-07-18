В Могилёвскую область прибыли не менее двух тысяч наёмников "Вагнер"

Не менее двух тысяч наёмников ЧВК "Вагнер" прибыли на территорию Республики Беларусь. Такие цифры приводит мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", ведущий подсчёты на основании открытых данных.

Расследователи отмечают, что только за 18 июля им удалось зафиксировать прибытие двух колонн, в которых было 170–185 машин, в том числе с номерами самопровозглашённых "ЛНР" и "ДНР" либо без номеров.

Техника и люди направляются в сторону палаточного лагеря, возведенного в районе деревни Цель Могилевской области к юго-востоку от Минска, утверждает "Беларускі Гаюн"

По данным ASTRA, с 14 по 16 июля военные колонны ЧВК "Вагнер" следовали через территории Орловской и Брянской областей в сопровождении патрульных автомобилей ДПС.

В составе колонн – пикапы, легковые и грузовые автомобили, а также автобусы и микроавтобусы. Сообщений об инцидентах не поступало.

Ранее Белорусская служба Радио Свобода на основе анализа спутниковых снимков сообщала о строительстве палаточного лагеря на территории заброшенной воинской части под Осиповичами, возле деревни Цель. Журналисты насчитали более 300 полевых палаток в каждой из которых могут разместиться от 20 до 50 человек.

Белорусское Минобороны в одном из своих сообщений на прошлой неделе отмечало, что наёмники ЧВК проводят тренировки у военнослужащих территориальной обороны.

Перемещение ЧВК "Вагнер" на белорусскую территорию было частью соглашения, которое положило конец попытке мятежа, предпринятой наёмниками в июне, говорил президент России Владимир Путин. Основатель ЧВК Евгений Пригожин не появлялся на публике с 24 июня.

В недавнем разговоре с "Коммерсантом" президент России сообщил, что юридически ЧВК "Вагнер" не существует. При этом вскоре после мятежа Пригожина Путин заявлял, что государство полностью финансировало группу, заплатив за год 86 миллиардов рублей.

Режим белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко считается одним из основных союзников России, которая ведёт войну против Украины. Лукашенко не отправлял войска на войну с Украиной, но позволил Москве использовать территорию страны для начала полномасштабного вторжения. Минск также разрешил разместить в стране российское ядерное оружие.

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