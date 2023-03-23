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Сын Стивена Сигала вслед за отцом получил российское гражданство 

Стивен Сигал 

Американский актёр Стивен Сигал со своим сыном Домиником зарегистрировал в России компанию "Пять элементов", сообщает РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

Издание отмечает, что исходя из этих данных 33-летний Доминик Сигал так же, как и отец, получил российское гражданство. Сама фирма "Пять элементов", согласно уставным документам, специализируется на производстве питьевой воды и безалкогольных напитков для детей. В качестве её юридического адреса указано помещение на улице Матросская Тишина в Москве.

Стивен Сигал, известный по ролям в американских боевиках, получил российское гражданство из рук Владимира Путина в 2016 году. В Кремле заявляли, что актёр, публично высказывавшийся в поддержку президента России и поддержавший аннексию Крыма, сам "продолжительное время обращался с соответствующей просьбой".

Спустя два года Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, учредив в Москве компанию "Стивен Сигал Групп". В ЕГРЮЛ было указано, что она занимается "деятельностью концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс".

В 2020 году стало известно, что Сигал скрыл регистрацию строительной компании вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области Александром Бабаковым. В том же году актёр стал членом ультрапатриотический партии "За правду" Захара Прилепина , которая позже объединилась с партиями "Справедливая Россия" и "Патриоты России".

В феврале текущего года Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

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