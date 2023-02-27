Путин наградил орденом Стивена Сигала и объявил благодарность Гоблину

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы американского актёра Стивена Сигала и объявил благодарность блогеру Дмитрию Пучкову, известному под псевдонимом Гоблин.

В документе на портале правовой информации говорится, что Сигал удостоен награды за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Гоблин получил благодарность за вклад в работе Российского военно-исторического общества.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт ему выдал лично президент России Владимир Путин. Также у актёра есть американский и сербский паспорта. Сигал не осуждал российское нападение на Украину.

Пучков стал известен в 2000-е годы благодаря неофициальным закадровым переводам популярных фильмов. Он перевёл и озвучил более 80 картин. Блогер родился в городе Кировограде (сейчас Кропивницкий) в центральной Украине. При этом Пучков поддержал российское вооружённое вторжение, назвав его вынужденной мерой. Блогер находится под санкциями Евросоюза и Украины.

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