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Сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова приговорили к 3,5 годам колонии

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов, отец Антона Астахова

В Саратове суд приговорил к 3,5 годам колонии Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Он признан виновным в мошенничестве на сумму в 75 млн рублей.

Антон Астахов был акционером саратовского "НВКбанка", ему принадлежало 10% акций компании. Как установил суд, Астахов и его деловой партнёр Дмитрий Аресьев помогли московской компании "Омега" получить кредит в "НВКбанке", после чего похитили деньги со счёта.

Антон Астахов выполнял роль помощника своего отца в период его пребывания на должности детского омбудсмена, периодически подменял его в поездках.

  • Адвокат и телеведущий Павел Астахов занимал должность уполномомченного по правам ребёнка при президенте России с 2009 по 2016 год. Он запомнился рядом неуместных высказываний.
  • В 2016 году инициативная группа "За феминизм" признала его "сексистом года" за высказывание в поддержку браков с несовершеннолетними девушками. Астахов заявлял, что такие браки позволительны на Кавказе, потому что женщины там рано созревают и рано стареют, и к 27 годам уже "сморщенные". Подростков, выживших после массовой гибели туристов на Сямозере в Карелии, Астахов посетил в больнице и приветствовал словами "Ну, как поплавали?"

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