В Саратове суд приговорил к 3,5 годам колонии Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Он признан виновным в мошенничестве на сумму в 75 млн рублей.

Антон Астахов был акционером саратовского "НВКбанка", ему принадлежало 10% акций компании. Как установил суд, Астахов и его деловой партнёр Дмитрий Аресьев помогли московской компании "Омега" получить кредит в "НВКбанке", после чего похитили деньги со счёта.

Антон Астахов выполнял роль помощника своего отца в период его пребывания на должности детского омбудсмена, периодически подменял его в поездках.