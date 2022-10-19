Сторона обвинения в ходе прений в мещанском суде Москвы запросила 24 года колонии строгого режима для бизнесмена Зиявудина Магомедова. До ареста в 2018 году он входил в список самых богатых людей России. Его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова, обвинение просит отправить в колонию строгого режима на 21 год.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества, хищениях в особо крупных размерах и растрате. Магомеду Магомедову, кроме этого, вменяется незаконное приобретение и хранение оружия.

В 2017 году Зиявудин Магомедов занимал 63 место в рейтинге самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось изданием в 1,4 миллиарда долларов. Его брат Магомед 7 лет представлял в Совете Федерации Смоленскую область. Бизнесменов связывали с окружением бывшего президента России Дмитрия Медведева. Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что бизнесмены оплатили медовый месяц пресс-секретарю Владимира Путина, заместителю главы Администрации президента Дмитрию Пескову (он это отрицает).

В конце мая Хамовнический районный суд Москвы обратил в пользу государства имущество предпринимателей оценочной стоимостью в 750 миллионов долларов. Это крупнейшая конфискация в истории российского правосудия.