Обменный фонд путинских засланцев

Кого из своих, которые сидят по западным тюрьмам, Путин хочет вытащить в первую очередь? Каким может быть "курс" таких обменов? Кто и с кем договаривается, кого на кого менять? Возможны ли ситуации, когда кремлевских узников обменивают без санкции Кремля? В эфире программы "Лицом к событию" журналист- международник Андрей Остальский (Лондон), главный редактор еженедельника "Собеседник" Олег Ролдугин (Москва), политик Геннадий Гудков (Париж), публицист Леонид Швец (Киев). Ведущая Елена Рыковцева