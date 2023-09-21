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Лицом к событию

Обменный фонд путинских засланцев

Владимир Путин, коллаж

Экспертные оценки единственного способа спасения политзаключенных РФ

Кого из своих, которые сидят по западным тюрьмам, Путин хочет вытащить в первую очередь? Каким может быть "курс" таких обменов? Кто и с кем договаривается, кого на кого менять? Возможны ли ситуации, когда кремлевских узников обменивают без санкции Кремля? В эфире программы "Лицом к событию" журналист- международник Андрей Остальский (Лондон), главный редактор еженедельника "Собеседник" Олег Ролдугин (Москва), политик Геннадий Гудков (Париж), публицист Леонид Швец (Киев). Ведущая Елена Рыковцева

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