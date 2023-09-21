Кого из своих, которые сидят по западным тюрьмам, Путин хочет вытащить в первую очередь? Каким может быть "курс" таких обменов? Кто и с кем договаривается, кого на кого менять? Возможны ли ситуации, когда кремлевских узников обменивают без санкции Кремля? В эфире программы "Лицом к событию" журналист- международник Андрей Остальский (Лондон), главный редактор еженедельника "Собеседник" Олег Ролдугин (Москва), политик Геннадий Гудков (Париж), публицист Леонид Швец (Киев). Ведущая Елена Рыковцева
Обменный фонд путинских засланцев
Экспертные оценки единственного способа спасения политзаключенных РФ
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