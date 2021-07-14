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Лицом к событию

Такой футбол России не нужен?

Сборная Италии празднует победу на ЧЕ-2020

Итоги Чемпионата Европы по футболу 2021 года, провал на нем сборной России, необходимость реформ в российском спорте обсуждают генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков, и кандидат экономических наук, международный эксперт ФИФА, Алишер Аминов, в прошлом дважды кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 14 июля в 19:05.

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