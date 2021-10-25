Тактика поддержки. Николай Кавказский – после неудачи на выборах

2017 год. Выборы. Обхожу квартиры избирателей. Дверь открывает женщина. Говорю ей: "Я Николай Кавказский, кандидат, хочу рассказать о своей программе, интересно?" Она ответила: "Я уже знаю, за кого буду голосовать, вот список". В списке было и моё имя. Именно тогда появился список Гудкова – Каца, куда меня то включали, то исключали. Уже тогда идея голосования по спискам казалась порочной. Кандидатов нельзя выбирать по рекомендациям "сверху", нужно вдумчиво знакомиться с их личностями и программами. Потом пришло "Умное голосование". Я считаю его идею ещё более порочной: предлагается голосовать даже не за оппозицию, а просто не за "Единую Россию".



Во-первых, такое голосование приводит к тому, что всё меньше людей готовы будут заниматься оппозиционной политикой. А зачем, если оппозиция поддержит кандидатов от парламентских партий? Во-вторых, оппозиционеры начинают действовать по принципу "сделаем то, что кажется проще: придём и проголосуем", а не будут вовлекаться в ежедневную, рутинную оппозиционную деятельность, связанную с членством в политических партиях и других политических объединениях.



В-третьих, нам предлагали "УГ" как вариант политики, которая сможет повлиять на результат. Вы устали голосовать за тех, кто никогда не проходит? Тогда проголосуйте за тех, кто пройдёт, в том числе с помощью вашего голоса! Однако власть в очередной раз сфальсифицировала выборы, так что почти никто из поддержанных тактикой "умного голосования" кандидатов не стал депутатом. Ничего не помешало создаелям проекта заявить: "Умное голосование" просто показало нелегитимность власти, фактически подменив цель – с получения депутатских мандатов на делегитимацию власти.



У каждой партии есть свой электорат. Сейчас совершенно непонятно, сколько избирателей голосовали, реально поддерживая ценности КПРФ, а сколько из них пошли на поводу "Умного голосования". Парламентские партии голосовали за закон о СМИ-"иноагентах", за запрет пропаганды "нетрадиционных ценностей", за антисиротский закон (так называемый закон подлецов), за отмену приоритета международного права в России, за запрет призывов к сепаратизму и многие другие репрессивные законы. Причём партия "Яблоко", которой "Умное голосование" фактически отказало в поддержке, последовательно выступала против всех этих мерзких законов.

Выборы-2021: либо ты за Путина, либо за "Умное голосование". Получилась ложная дихотомия. На этих выборах моя команда и я стояли у баннеров "Против Путина!" на улице. Открыто, смело, прямо лицом к лицу с полицией. Нас арестовывали, листовки украли прямо из штаба. Я выступал (всегда!) за ценности, противоположные путинским: это права ЛГБТ, свобода для политзаключённых, феминизм, гуманизация наркополитики, увеличение социального бюджета. Однако избиратели массово голосовали согласно рекомендациям "Умного гололосования". Потому что это просто!



Нет ничего проще, чем пойти проголосовать по списку. А выстраивать оппозиционное движение гораздо сложнее, на это нужны годы усердного и кропотливого труда.

Поражение на выборах не станет для меня концом политической деятельности

Да, мне и другим политикам, гражданским активистам и простым гражданам, которые выступают как против Путина, так и против тактической поддержки людоедов, гомофобов и сексистов из парламентских партий, сейчас будет очень сложно работать и проводить свою политику. В условиях ужесточения путинской диктатуры, с одной стороны, мы будем подвергаться репрессиям, а с другой стороны, на нас обрушится ненависть сторонников Алексея Навального (считаю, что он является политическим заключенным, должен быть немедленно освобожден, что с него и его сторонников должны быть сняты все ограничения на политическую деятельность).



Однако для меня поражение на выборах не станет концом политической деятельности. Я буду продолжать заниматься строительством социал-демократического движения, работать на формирование сообществ различных уязвимых групп: ЛГБТ-людей, наркопотребителей, зоозащитников, феминисток, полиаморов и т. д. Буду бороться против консерватизма власти и последовательно выступать против Путина и всей защищаемой им системы угнетения и страха. Так мы сможем постепенно сформировать круг людей, для которых поддержка продвижения их интересов и их ценностей будет намного важнее, чем участие в странных тактических играх или голосование за власть.



Методы такой борьбы могут быть совершенно разными: партийное строительство и политический менеджмент, работа с независимыми профсоюзами, борьба за политических заключенных, создание пространств для коммуникации между различными группами и инициативами, просвещение и формирование альтернативной культуры и системы ценностей, поддержка тех немногих оппозиционных кандидатов, которые будут допущены до выборов. Не стоит отказываться и от уличной политики в тех случаях, когда будет появляться возможность добиться позитивных изменений, а не только попасть в паутину государственного насилия.

Николай Кавказский – московский политик, социал-демократ, член партии "Яблоко" и активист ЛевСД



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