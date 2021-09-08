Афганские посольства в мире не признали режим талибов

Все 67 посольств Афганистана в мире не признали режим движения "Талибан" (признано в России террористическим, его деятельность запрещена). Новое афганское правительство, созданное талибами нелегитимно. С такими заявлениями на пресс-конференции в Душанбе выступил посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар.

Дипломат отметил, что представляет в Таджикистане вице-президента Афганистана Амруллу Салеха. После бегства из Кабула президента Ашрафа Гани Салех, согласно Конституции, исполняет обязанности главы государства. По словам Акбара, Салех находится в Панджшере, регионе, который последним оказался под властью талибов. Взять регион "Талибан" смог, направив войска из других провинций, и при поддержке Пакистана, сказал посол.

Акбар уточнил, что лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд и Салех не покидали Афганистан и занимаются в Панджшере созданием правительства Исламской Республики Афганистан.

7 сентября захватившие власть в Афганистане талибы объявили состав нового правительства. Почти все ключевые министерства распределены между представителями движения. Высшим руководителем государства объявлен 60-летний глава движения Хайбатулла Ахундзада. Исполняющим обязанности главы правительства назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд. В частности, министром разведки стал Абдул Хак Васик, 12 лет содержавшийся под арестом в американской тюрьме в Гуантанамо на Кубе.

Страны Запада не признают талибов законным правительством Афганистана.

В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства. После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан объявлен Исламским эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем.

С 1996 по 2001 год талибы уже были фактическими руководителями страны и объявляли её Исламским эмиратом. Тогда их правительство формально признавало только три государства – Пакистан, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. За время правления "Талибан" в Афганистане в особенности серьёзно были ограничены права женщин и девочек.