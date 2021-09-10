Бойцы "Талибана" убили брата бывшего вице-президента Афганистана

Бойцы движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) убили Рохуллу Салеха, старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после отъезда из страны свергнутого президента Ашрафа Гани.

Племянник Рохулла Салеха подтвердил агентству Reuters, что талибы казнили брата бывшего вице-президента Афганистана и не позволили родственникам похоронить его.

По данным издания India Today, Рохулла Салех был убит во время столкновений с талибами в Панджшере - это единственная территория, которая не была захвачена боевиками после взятия Кабула. Издание Hindustan Times пишет, что Рохуллу Салеха убили, когда он пытался выехать из Панджшера в Кабул.

Движение "Талибан" уже дважды объявляло о победе над силами сопротивления в Панджшерском ущелье. Силы сопротивления талибам, которые воюют под предводительством Ахмада Масуда, отвергали эти утверждения.

15 августа радикальное движение "Талибан" без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы.

"Талибан" владел большей частью территории Афганистана с 1996 по 2001 год, когда движение лишилось контроля над страной в результате военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны, который должен завершиться к концу августа.