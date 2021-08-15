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Талибы захватили уже все ключевые афганские города кроме Кабула

Талибы на одной из площадей Джелалабада

Афганская радикальная группировка талибов (признана в России террористической организацией и запрещена) близка к тому, чтобы вновь взять под свой контроль столицу Афганистана Кабул.

Сейчас Кабул остаётся единственным крупным городом страны, который удерживают правительственные силы.

В воскресенье утром боевики без боя заняли Джелалабад - ключевой центр на востоке Афганистана. Тем самым для них открылись транспортные пути, связывающие страну с Пакистаном. Захват Джелалабада последовал за победой талибов днём ранее в Мазари-Шарифе. Он считался северным бастионом афганских властей. Таким образом, талибы контролируют уже примерно две трети - 23 из 34-х - административных столиц афганских провинций.

Стремительное отступление афганской армии усиливает давление на президента Ашрафа Гани. Звучат призывы к его отставке. Перед ним, как отмечает "Би-би-си", стоит выбор - либо сдаться, либо воевать за Кабул.

США тем временем начали эвакуцию своего посольства в Кабуле. С утра воскресенья сотрудники дипмисии прибывают в аэропорт, где их видели садящимися в несколько больших транспортных самолётов. Для помощи в проведении этой операции Соединённые Штаты привлекли около пяти тысяч американских военнослужащих.

Талибы захватывают крупнейшие города
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Талибы захватывают крупнейшие города

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Президент США Джо Байден настаивает на своём решении ускоренными темпами вывести из Афганистана всех американских военных к первой половине сентября. Как подчёркивает Байден, он не видит оправдания бесконечному американскому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.

Талибы перешли в наступление в Афганстане в мае, когда из страны начался вывод солдат США и других государств-участников западной коалиции.

Власти Узбекистана заявили о проникновении на территорию страны 14 августа группы бойцов правительственных сил Афганистана. Им оказывается помощь, в том числе медицинская. Афганцам предоставлено питание и временное размещение. В предыдущие недели и месяцы также сообщалось о бегстве в Узбекистан, а также в Таджикистан афганских военных, которые сдавали позиции под натиском талибов.

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