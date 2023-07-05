Таможня Германии может арестовывать автомобили с российскими номерами

Таможенная служба Германии может легально арестовывать автомобили с российскими номерными знаками. Ведомство предоставило разъяснения в ответ на многочисленные запросы прессы, вызванные сообщениями от владельцев зарегистрированных в России автомашин.

Ответ таможенного ведомства цитирует РБК. По заявлению таможенников, ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещён в соответствии со статьёй 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. Регламент был принят в 2014 году, но заметно ужесточён после вступления в силу 11-го пакета санкций Евросоюза 24 июня 2023 года. С этого дня в немецких СМИ и соцсетях начали появляться сообщения о проблемах с таможней от владельцев автомобилей с российскими номерами - причём как от туристов, так от и резидентов Германии, не сменивших номера на местные.

Под санкции подпадает не только импорт автомобилей из России, но и любое их перемещение и просто нахождение в Европе. Запрет должен действовать на всей территории ЕС, но пока о подобных действиях сообщается только из Германии.

Немецкий адвокат Александр Шмагин, отвечая на вопросы берлинского русскоязычного телеканала OstWest, подтвердил, что регламент в его нынешней редакции содержит запрет на въезд и перемещение по Германии автомобилей из России. По его словам, пока не было попыток оспорить решения таможенного ведомства в суде. Он советует россиянам, приезжающим в Германию, ездить на общественном транспорте или пользоваться услугами компаний аренды автомобилей.