Таможня конфисковала в Петербурге больше тонны кокаина из Никарагуа

Таможенная служба и ФСБ задержали в Большом порту Санкт-Петербурга крупную партию кокаина. Её общий вес — более тонны. Наркотик везли морем из Никарагуа.

По сообщению таможенников, 1000 брикетов со спрессованным белым порошком была спрятана в грузовом контейнере. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. Стоимость такой партии на чёрном рынке превышала бы 11 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Это не первый случай, когда таможня пресекает контрабанду наркотиков через петербургский порт. В июне прошлого года там было изъято 50 килограмм кокаина, спрятанного в рефрижераторах для транспортировки бананов. Груз следовал из Африки в Узбекистан транзитом через Европу. В сентябре, также в порту, было обнаружено 8 килограмм наркотика на судне из Латвии.