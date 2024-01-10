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Таможня конфисковала в Петербурге больше тонны кокаина из Никарагуа

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Таможенная служба и ФСБ задержали в Большом порту Санкт-Петербурга крупную партию кокаина. Её общий вес — более тонны. Наркотик везли морем из Никарагуа.

По сообщению таможенников, 1000 брикетов со спрессованным белым порошком была спрятана в грузовом контейнере. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. Стоимость такой партии на чёрном рынке превышала бы 11 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Это не первый случай, когда таможня пресекает контрабанду наркотиков через петербургский порт. В июне прошлого года там было изъято 50 килограмм кокаина, спрятанного в рефрижераторах для транспортировки бананов. Груз следовал из Африки в Узбекистан транзитом через Европу. В сентябре, также в порту, было обнаружено 8 килограмм наркотика на судне из Латвии.

  • По данным Федеральной таможенной службы, в 2023 году в Петербурге и Ленинградской области при попытке ввоза в страну было изъято четыре тонны наркотических веществ.

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