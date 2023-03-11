Танкер под флагом Греции был вблизи "Северных потоков" перед взрывом

Танкер Minerva Julie под флагом Греции с 6 сентября прошлого года в течение недели находился в Балтийском море возле мест, где 26 сентября произошли взрывы на газопроводах "Северного потока". Об этом сообщает Business Insider.

Первым на остановку танкера в районе газопроводов обратил внимание аналитик открытых данных из Дании Оливер Александр, пишет издание. Он отметил, что примерно в том же месте, что и танкер, находилась яхта, которая, по данным немецких СМИ, могла иметь отношение к доставке взрывчатки.

Владелец Minerva Julie подтвердил Business Insider информацию о нахождении судна в Балтийском море. По его словам, экипаж танкера ожидал новых инструкций относительно рейса, это стандартная практика.

Издание отмечает, что информация об остановке Minerva Julie привела к спекуляциям в соцсетях по поводу длительной остановки судна, но имеющиеся данные не говорят о том, что экипаж причастен к диверсии.

В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", неповреждённой осталась одна из труб "Северного потока – 2". Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с нападением России на Украину на него наложены санкции. "Северный поток – 1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.

Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии.

По информации западных СМИ, к подрыву может быть причастна проукраинская группа, которая не согласовывала свои действия с Киевом и действовала в частном порядке.

Президент Украины заявил о непричастности Киева к взрывам. Владимир Зеленский считает, что дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь украинской армии.

Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. Москва назвала публикации в прессе целенаправленным вбросом.

По данным The Wall Street Journal, ЦРУ ещё летом прошлого года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта.

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