Танкер "теневого флота", атакованный дронами ВСУ, сел на мель

Танкер Kairos, который в конце ноября атаковали украинские морские дроны недалеко от берегов Турции и получил тогда значительные повреждения, сел на мель в территориальных водах Болгарии вблизи города Ахтопол, передаёт Болгарская служба Радио Свобода.

Kairos ходит под флагом Гамбии и считается частью российского "теневого флота", который перевозит российскую нефть в обход санкций.

Экипаж в составе 10 человек был эвакуирован с помощью болгарских спасателей.

В районе Чёрного моря, где терпит бедствие Kairos, сейчас сильный шторм, проведение каких-либо манипуляций с судном исключено. Поскольку в момент украинской атаки нефти на танкере не было, можно предположить, что её нет и сейчас.

Болгарское издание Maritime сообщает, что танкер Kairos был дотянут до болгарских вод турецким буксиром Timur Bey. Буксировка началась 3 декабря с курсом на Тузлу в Турции, но буксир изменил маршрут в сторону болгарского побережья.

Уже в территориальных водах Болгарии буксир прекратил сопровождение, отключил индентификационную систему и ушёл в направлении турецкого порта Инеада. Болгарские власти в официальных сообщениях этот эпизод не упоминают. Почему службы морского наблюдения Болгарии не отреагировали заранее на движение 276-метрового танкера, следовавшего под буксировкой к их берегам, остаётся неясным.

Атаку на танкер у берегов Турции в Кремле назвали "вопиющим случаем", а Турция заявила, что такие удары создают угрозу для судоходства и экологической безопасности в регионе.