Танки и полицейский спецназ. Почему Путин усиливает Росгвардию

В конце июля Совет Федерации России одобрил ранее принятый Госдумой законопроект, дающий Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардии) право иметь тяжелую военную технику. В середине июля в Росгвардию передали спецназ Министерства внутренних дел "Гром". Ведомство Виктора Золотова усиливается после мятежа "вагнеровцев" на фоне ожидания обострения ситуации внутри страны, отмечают собеседники Радио Свобода, связанные с полицией.

Узаконили танки

Принятый обеими палатами российского парламента законопроект, дающий Росгвардии право иметь тяжелую боевую технику, меняет формулировки в законе, регулирующем деятельность ведомства.

Ранее использовался термин "оружие", теперь – "вооружение". Термин "боевая техника" изменен на "военную технику". Её росгвардейцы смогут применять для освобождения заложников, защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, остановки транспортных средств, пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований, подавления сопротивления вооруженных людей и уничтожения беспилотников.

Фактически законопроектом предлагается привести текст действующих норм Федерального закона в соответствие с реальностью

Законопроект подготовили депутаты-единороссы Александр Хинштейн (считается лоббистом интересов Росгвардии в Госдуме), председатель комитета по безопасности Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что так как Росгвардия выполняет задачи по "борьбе с терроризмом и экстремизмом", обеспечению режимов военного положения и контртеррористических операцией, участвует в территориальной обороне, у неё уже сейчас есть транспортные самолеты и многоцелевые вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и другие боевые бронированные машины, артиллерия, комплексы связи, катера и инженерная техника.

"Фактически законопроектом предлагается [...] привести текст действующих норм Федерального закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность", – говорится в пояснительной записке.

Присутствие Росгвардии на фронте в Украине скорее сокращается, чем расширяется, рассказал Радио Свобода украинский военный эксперт Игаль Левин:

В сожженных колоннах находили щиты и дубинки

– Когда началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, военные части заходили как на параде и сразу за ними ехала Росгвардия. Так как со стороны Украины не ожидали сопротивления, Росгвардия ехала выполнять свои прямые, карательные функции. В сожженных колоннах находили щиты и дубинки. В дальнейшем их стали использовать как линейные подразделения на поле боя. В частности, когда был украинский блицкриг по освобождению Изюма, Балаклеи и других населенных пунктов, там пожгли части Росгвардии, – рассказывает он.

Сейчас Росгвардия крайне редко находится на первой линии фронта, хотя выполняющий широкий круг задач чеченский "Ахмат" формально приписан к Росгвардии.

После вагнеровского мятежа глава Росгвардии Виктор Золотов выступал вместе с Владимиром Путиным перед военнослужащими на Соборной площади Кремля. Он заявил, что в ходе мятежа был всё время на связи с президентом. Что в этот день делал глава Министерства обороны Сергей Шойгу, до сих пор достоверно неизвестно.

– Росгвардия по своему статусу и должна обеспечивать поддержание порядка внутри страны. Она не действовала в день мятежа, потому что не было решения Путина, не было приказа. По итогам провалившегося мятежа все что-то просят у Путина за проявленную верность. Что-то получит ФСБ, что-то Росгвардия, - отмечает эксперт Института свободной России Александр Морозов.

Обыграли МВД

Также в середине июля завершилось противостояние между Министерством внутренних дел и Росгвардией вокруг спецподразделения МВД "Гром". Шесть тысяч полицейских-спецназовцев перейдут из подчинения Владимира Колокольцева к Виктору Золотову. Радио Свобода писало об этом конфликте. МВД сформировала свой спецназ, дабы не связываться с бюрократией при согласовании своих операций с Росгвардией. Теперь его забирают у полиции.

Было необходимо замкнуть на себя оказание силовой поддержки при проведении оперативных мероприятий

– Создается впечатление, что к Золотову у Путина доверия по умолчанию больше, чем к Колокольцеву, по причине более тесного личного общения. То, что эти дворцовые интриги создают дисбаланс внутри силового блока, никого не волнует, по всей видимости. Для Росгвардии присоединение "Грома" – не только усиление в численности. Она закрывает вопрос своей нужности. МВД в последнее время почти не привлекало Росгвардию к своим мероприятиям, если можно было обойтись "Громом". Это в будущем могло поднять вопрос: для чего Росгвардии столько "тяжелых"? Или – для чего вообще Росгвардия нужна? Поэтому было необходимо замкнуть на себя оказание силовой поддержки при проведении оперативных мероприятий, – рассказывает собеседник Радио Свобода, близкий к МВД.

По его словам, в "Громе" служили многие спецназовцы, которые негативно относились к Росгвардии и армейской муштре, принятой в этом ведомстве. Многие могут уйти из силовых органов вообще, но у Росгвардии есть материальный рычаг для удержания их в своих рядах.

– Руководство Росгвардии может перевести должности в ОМОНе, СОБРе и "Громе" в статус военнослужащих. Тогда будет смысл там оставаться для бойцов, они получат доступ к военной ипотеке. Кроме того, статус военных званий всегда был выше специальных. Если мобилизуют полковника МВД, он пойдет служить в звании рядового или сержанта (смотря кем демобилизовался после службы в армии), если мобилизуют с воинским званием, то оно и остается воинским. Также и в мирное время – если военнослужащий увольняется со службы из ВС России и устраивается в МВД, то его звание сохраняется. Если полицейский уволится из МВД и пойдет на контракт в Минобороны, то будет максимум прапорщиком, если был офицером, – отмечает он.

Власти ожидают роста напряжения внутри России и пытаются опереться на Росгвардию, считает собеседник Радио Свобода.

– Закон расширяет возможности Росгвардии по применению силы. В том числе внутри страны. Вполне вероятно, нас ждет всеобщая мобилизация и военное положение, что уже несет определенные риски. Для подавления вооруженного сопротивления нужны будут правовые основания, – говорит он.

У внутренних войск МВД, из которых в 2016 году была создана Росгвардия, в советские времена были танки, боевые самолеты и другая военная техника. Их забрали у внутренних войск в 2006 году на фоне прекращения боевых столкновений в Чечне.

– [Без военной техники] Росгвардия не сможет противостоять хорошо вооруженным наемникам. Росгвардия создавалась для разгонов митингов, а сейчас новые реалии – война, – комментирует для Радио Свобода Семен Фищук, администратор телеграм-канала "Оперативный обзор".

С ним согласен Олег Кашинцев, бывший майор полиции, вынужденный покинуть Россию после участия в протестах в поддержку Алексея Навального:

Рядовым сотрудникам постоянно объясняют, что такое "хорошо" и что такое "плохо"

– Власть готовится к возможным мятежам, бунтам, восстаниям. Она вооружает и концентрирует тех, кому доверяет и кто будет ее защищать в случае очередного похода на Москву. Руководство Росгвардии полностью лояльно Кремлю. Как мы видим на примере Золотова, критерии отбора туда сводятся к значительному приоритету лояльности над умом. На местах с рядовыми сотрудниками то же самое. В подразделениях Росгвардии уже давно систематически проводятся уроки политинформации, где рядовым сотрудникам постоянно объясняют, что такое "хорошо" и что такое "плохо", кто "враг", а кто "друг", – отмечает Кашинцев.