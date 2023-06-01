Ложка вместо обеда. Судьба малого бизнеса в военное время

Упорное нежелание так называемых российских "системных либералов", которые предпочли остаться встроенными в "систему", замечать войну и ее влияние на российскую действительность, периодически приводит к довольно курьезным случаям. За примером далеко ходить не надо. В конце минувшей недели состоялось пленарное заседание совета регионов "Опоры России" – лоббистской организации, отстаивающей интересы малого и среднего бизнеса.

Выступить на мероприятии – наверное, для придания веса – позвали главу "Сбербанка" Германа Грефа. Ни его самого, ни возглавляемый им банк ни к малому, ни к даже среднему бизнесу отнести ни при каких обстоятельствах не получится. Но Греф ожиданий не обманул. Назвал 20-процентную долю, которую в российском ВВП занимает малый и средний бизнес, стыдной. Привел в пример Китай, где она колеблется от 60 до 70 процентов, США с их 60 процентами, Италию и Финляндию – там более 70 и 60 процентов соответственно. Ну и, понятное дело, призвал получше поддерживать малый и средний бизнес. Видимо, чтобы хоть немного приблизиться к приличным странам – вроде Китая.

История на этом не закончилась. Уже в понедельник, 29 мая Министерство экономического развития и Корпорация МСП представили обновленную стратегию поддержки малого и среднего бизнеса. Денег "донастройка" потребует относительно немного (сколько именно, подсчитать пока не успели). Зато эффект ожидается колоссальный.

Военно-промышленный комплекс в сентябре прошлого года вдвое повысил оклады

А теперь о том, что происходит в реальности. Россия в глубокой демографической яме, которая усугубилась мобилизацией, военными потерями и бегством за пределы страны части населения самых малочисленных и оттого дефицитных возрастов. На острую нехватку кадров – и рабочих, и управленческих – жалуются практически все предприятия всех отраслей и размеров. Военно-промышленный комплекс в сентябре прошлого года вдвое повысил оклады, предоставляет своим работникам бронь от мобилизации и забирает с рынка все, что только может. Хотя кадровый голод до конца и он утолить не может.

Судя по состоянию федерального бюджета, доля "оборонки" в российском ВВП растет беспрецедентными темпами. И если взглянуть на ситуацию, помня все это, становится очевидной несвоевременность привычных тревог о незавидной судьбе малого и среднего бизнеса, равно как и новых инициатив, направленных на его поддержку. Поддерживать предпринимательскую инициативу, выделять льготные кредиты, давать в лизинг оборудование, освобождать от налогов и проверок (все это, к слову, давно уже делается) имеет смысл в экономике, которая страдает от высокой безработицы и остро нуждается в новых рабочих местах.

Вклад российских "релокантов" в этот рост – примерно половина

Сегодня россияне, которые к этому способны, активно открывают бизнес в Грузии, Казахстане, Армении и других странах, которые готовы им дать такую возможность. Причем делают это без каких бы то ни было специальных льгот и привилегий. ВВП Армении, которую на недавнем саммите ЕАЭС назвали главным бенефициаром экономической интеграции, вырос в прошлом году на 12,6 процента и в этом году продолжает расти двузначными темпами. Вклад российских "релокантов" в этот рост – примерно половина.

Вместо всех головоломных пространных стратегий поддержки малого и среднего бизнеса чиновникам из Минэкономразвития (которое когда-то возглавлял и Греф) (если уж они действительно так уж хотят повысить его долю в российском ВВП) достаточно было бы выбить одну-единственную льготу – исключение работников малых и средних предприятий из мобилизационных списков.

Тогда от желающих открыть пекарню, барбершоп или организовать производство экологически-невинных крафтовых товаров не будет отбоя. Вот только при всей своей "куриной слепоте" министерские служащие видят достаточно, чтобы рисковать и выдвигать такого рода инициативы. Поэтому стратегии будут писаться и переписываться, программы настраиваться и донастраиваться. И даже Министерство финансов на всю эту деятельность будет взирать благосклонно. Поскольку и работники финансового ведомства прекрасно понимают, что каких бы грандиозных планов ни настроили в тиши кабинетов, с финансированием льготных программ, скорее всего, произойдет то же, что и с материнским капиталом – их придется сокращать как невостребованные.