Нет войны, не будет и победы. Что ждет Россию в ближайшие годы

9 мая 2023 года. 78-я годовщина Победы – капитуляции Германии во Второй мировой войне, которую остальной мир отметил накануне, поскольку подписана она была 8 мая 1945 года. 440-й день войны, в которой Россия выступает в качестве агрессора, напавшего на заведомо более слабого противника. Войны, которую российские власти официально войной так и не признали.

11-й по счету с начала российского вторжения в Украину пакет международных санкций подготовил Евросоюз и разослал проект странам-участницам на согласование. Без особой уже надежды на то, что хоть какие-то санкции могут остановить кровопролитие на востоке Европы и варварское целенаправленное разрушение мирных украинских городов и сел, промышленности и инфраструктуры целой страны.

Для них происходящее – повторение кошмара, который переживал мир в первой половине ХХ века

Но и не реагировать на происходящее развитые страны сегодня не могут. Ни те, которые 80 лет назад входили в антигитлеровскую коалицию, ни те, которые, потерпев поражение, прошли болезненные процессы возврата к общечеловеческим ценностям. Для них происходящее – повторение кошмара, который переживал мир в первой половине ХХ века, а 8 мая – важное напоминание о том, что однажды этот кошмар уже удалось остановить. Значит, получится и сейчас.

Исторических параллелей – спасибо Путину – за последний год проведено столько, что никаких иллюзий, по крайней мере в странах, принимавших активное участие во Второй мировой, не осталось. Для них борьба с фашизмом снова актуальна и является одним из главных приоритетов. И сейчас, как 80 лет назад, США поставляют по ленд-лизу оружие и боеприпасы – теперь уже Украине.

Главная цель – освободить страну от иноземных захватчиков

Сегодняшняя Россия живет совсем в другой реальности, которая старательно создается официальной пропагандой и поддерживается репрессиями против тех, кто пытается ставить ее под сомнение. Но даже в этой "реальности для внутреннего употребления" никакого позитивного сценария ни для государства, ни для экономики, ни для граждан не просматривается. С народно-освободительной войной, которую ведет Украина, все просто. Главная цель – освободить страну от иноземных захватчиков. В российской же реальности нет никакой войны, а значит, не может быть и победы – ни с большой, ни с маленькой буквы. Даже если российские штрафбаты имени Вагнера ценой нечеловеческих усилий захватят Бахмут, это ничего не изменит.

Результаты, которых добился Путин за 440 дней войны, ровно противоположны тем целям, которые он декларировал в феврале 2022 года. Никакого "буфера" между Россией и НАТО не осталось. Североатлантический блок уже на границе. С "денацификацией" и "демилитаризацией" Украины получилось еще хуже. Отношение к россиянам в Украине, мягко говоря, не улучшилось. Хуже того, это отношение распространилось на другие страны. Сегодня на человека с российским паспортом в Европе (и не только) смотрят точно так же, как на обладателя аусвайса Третьего рейха 80 лет назад.

Впереди – в лучшем случае – годы жизни за "железным занавесом"

Изменить это ни за год, ни за 10 лет, которые пройдут после окончания войны, не получится. Даже если на законодательном уровне ограничения в отношении российских граждан и российского бизнеса отменят. Но и об этом пока даже мечтать не приходится. Процесс развивается в ровно противоположном направлении. Санкционные списки расширяются, а странам и компаниям, которые предпочитают занимать "прагматичную" позицию, все более недвусмысленно предлагается сделать выбор между США, Европой, Канадой, Австралией, Японией с одной стороны и Россией – с другой.

Впереди – в лучшем случае – годы жизни за "железным занавесом" и не самая почетная роль китайского сырьевого придатка. Постоянный страх, что сосед, конкурент, бывшая жена или кто-то из подчиненных напишет на тебя политический донос. Не менее острый страх того, что режим рано или поздно падет и придется держать ответ за все происходящее. Мысли об эмиграции и бесплодные поиски еврейских или европейских предков, которые могли бы избавить от токсичного российского гражданства.

Российская экономика вынужденно трансформируется под влиянием как внешних ограничений, так и внутренних факторов

Альтернатива – поражение в войне, которую войной так и не объявят; смена политического режима, которая может сопровождаться чем угодно – от распада страны до гражданской войны. Долгая и мучительная выплата репараций и еще более долгое поэтапное снятие международных санкций. Никакие экономические успехи или провалы радикально на эти два базовых сценария повлиять не в состоянии. Российская экономика вынужденно трансформируется под влиянием как внешних ограничений, так и внутренних факторов, главным из которых является острый демографический кризис.

Вызван он не только активным участием в войне самого малочисленного и одновременно самого продуктивного поколения, но и оттоком из страны его существенной части. Такая демографическая ситуация могла бы стать идеальной для модернизации, автоматизации, роботизации.

Но это уместно в открытой экономике, имеющей доступ к ведущим мировым технологиям, в условиях благоприятного инвестиционного и делового климата, а в идеале еще и при наличии достаточных ресурсов для инвестирования. Все это не про сегодняшнюю Россию, которая, как и год назад, стоит на перепутье между медленной технологической деградацией и разрушительным кризисом, который может быть спровоцирован политическим коллапсом.