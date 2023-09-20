Несмотря на войну в Украине, военные преступления и угрозы всему человечеству, Россия и Путин по-прежнему популярны во многих частях мира, в том числе во Франции и Германии, в Восточной Европе и Китае, в странах глобального Юга. Недавние саммиты БРИКС и G20 не смогли однозначно осудить российскую агрессию. В чем причины поддержки России в мире, и как это может влиять на исход войны?
Гости программы: политологи Кирилл Рогов и Александр Морозов, востоковед Руслан Сулейманов. Эфир в 18:05.
Археология
Вальс с Путиным. Эфир в 18:05
Кирилл Рогов, Александр Морозов и Руслан Сулейманов – о том, кто в мире сегодня поддерживает Россию
Несмотря на войну в Украине, военные преступления и угрозы всему человечеству, Россия и Путин по-прежнему популярны во многих частях мира, в том числе во Франции и Германии, в Восточной Европе и Китае, в странах глобального Юга. Недавние саммиты БРИКС и G20 не смогли однозначно осудить российскую агрессию. В чем причины поддержки России в мире, и как это может влиять на исход войны?
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