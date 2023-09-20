Вальс с Путиным. Эфир в 18:05

Несмотря на войну в Украине, военные преступления и угрозы всему человечеству, Россия и Путин по-прежнему популярны во многих частях мира, в том числе во Франции и Германии, в Восточной Европе и Китае, в странах глобального Юга. Недавние саммиты БРИКС и G20 не смогли однозначно осудить российскую агрессию. В чем причины поддержки России в мире, и как это может влиять на исход войны?



Гости программы: политологи Кирилл Рогов и Александр Морозов, востоковед Руслан Сулейманов. Эфир в 18:05.

