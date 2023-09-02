ТАСС: МВД проверяет Лию Ахеджакову на "дискредитацию" армии

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о "дискредитации" российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Проверку начали из-за видео спектакля "Мой внук Вениамин", который проходил в Бремене 27 июня, где Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. По его мнению, Ахеджакова "дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться".

Имя Виталия Бородина стало упоминаться в прессе в связи с его обращениями в Генпрокуратуру с просьбами проверить представителей российской культуры, выражающих антивоенную позицию.