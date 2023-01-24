Сына Юрия Никулина проверят на иностранное финансирование 

Руководитель "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием проверить на иностранное финансирование и наличие второго гражданства художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина - сына известного советского актёра Юрия Никулина, который также долгое время руководил цирком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Формальным поводом для обращения стала поездка Никулина на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло в качестве почётного гостя. Настоящей же причиной, как пишет SHOT, может быть то, что несколько месяцев назад цирк в Монако, по приглашению которого приехал Никулин, отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на поддержку Украины.

Ранее Виталий Бородин неоднократно обращался в генпрокуратуру с требованием проверить на иностранное финансирование независимые российские СМИ. В частности именно после его жалобы власти объявили "нежелательной организацией" издание "Проект", а пятерых его журналистов признали "иностранными агентами".

Максим Никулин стал руководителем Московского цирка на Цветном бульваре в августе 1997 года, после смерти своего отца. В то же время цирк был назван именем Юрия Никулина.

До этого Никулин-младший в течение четырёх лет находился в должности директора-распорядителя цирка. Ещё ранее он был известным журналистом - в частности вёл на центральном телевидении программу "Утро" и работал в отделе информации программы "Время".