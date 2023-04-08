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На актёра Данилу Козловского написали донос в прокуратуру

Данила Козловский

Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин обратился в российскую Генпрокуратуру с просьбой проверить актёра Данилу Козловского на предмет так называемой дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для проверки Козловского Бородин называет антивоенный пост актёра, написанный им в феврале прошлого года. Бородин также ссылается на интервью артиста Ирине Шихман, где тот "призывал граждан выходить на митинги". Бородин обратил внимание, что в апреле с участием актёра планируются спектакли в Москву и Санкт-Петербурге.

Имя Виталия Бородина стало упоминаться в прессе в связи с его обращениями в Генпрокуратуру с просьбами проверить представителей российской культуры, выражающих антивоенную позицию. На днях стало известно, что Бородин написал доносы на солистку группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину и певца Валерия Меладзе.

  • После полномасштабного вторжения на территорию Украины власти России стали преследовать деятелей культуры из-за их высказываний против войны. Многие артисты лишились должностей и площадок для выступлений, некоторые уехали за границу.
  • По данным "Медиазоны" по административной статье о дискредитации российской армии открыто более шести тысяч дел. По уголовным статьям за антивоенную позицию преследуют более 500 человек.

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