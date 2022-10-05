Апокалипсис не сегодня. Тайна российского "ядерного поезда"

Радио Свобода выяснило, из какой войсковой части ехал взбудораживший мир железнодорожный состав, попавший на видео и получивший с легкой руки западных сми прозвище "ядерный поезд". Это одна из баз ответственного за хранение и перевозку ядерного оружия 12-го Главного управления Министерства обороны. В этой части под прикрытием режима строгой секретности на протяжении многих лет совершались многомиллионные хищения, "доход" от которых выводился за рубеж. Впрочем, эксперты считают, что само по себе появление поезда на видео вряд ли является случайным – хотя его и нельзя трактовать как прямое указание на намерение России применить ядерное оружие в войне с Украиной.

Что произошло?

В воскресенье, 2 октября, пророссийский телеграм-канал "Рыбарь" опубликовал видео и фото "очередного железнодорожного состава с военной техникой, идущего к фронту по железной дороге где-то в центральной полосе России". Автор канала обратил внимание на то, что поезд перевозит бронеавтомобили КамАЗ-43269 "Выстрел" с боевыми модулями "Спица", включающими в себя 30-миллиметровую пушку и автоматический гранатомет.

На самом деле состав сложно назвать "обычным": независимые военные эксперты обратили внимание на то, что "Выстрелы" с комплексами "Спица" до сих пор использовались только 12-м ГУ МО Минобороны. Отсюда и пошел подхваченный западной прессой мем про "ядерный поезд", который "Путин послал в сторону Украины".

Где было снято видео?

Вскоре после появления видео и фото поезда оно было геолоцировано пользователем твиттера @Bazinga00264477 как снятое в городе Сергиев Посад Московской области (точные координаты).

Откуда ехал поезд?

С помощью сервиса Wikimapia Радио Свобода выяснило, что железнодорожная ветка, по которой следовал состав, имеет лишь несколько ответвлений до точки, где поезд попал на видео. Это гражданские предприятия, и только одно место, где ветка берет свое начало, связано с военными. Это войсковая часть 14118 рядом с поселком Абрамово. Поезд следует в противоположном от нее направлении. Часть 14118, как следует из открытых источников, действительно относится к 12-му Главному управлению МО, хотя и не упоминается как место хранения ядерных боеприпасов (так называемые объекты "С", которых в СССР насчитывалось более 100).

Куда ехал поезд?

Бывший директор центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения Уильям Альберк в свою очередь считает, что военная техника могла направляться на учения стратегических ядерных сил ГРОМ, которые обычно проходят в середине октября. Альберк также отмечает, что вблизи войсковой части 14118 нет известных мест хранения ядерного оружия. Южнее войсковой части 14118 находится учебно-тактический центр 12 ГУ МО – железнодорожная ветка в части является ближайшей к нему, далее до учебного центра – несколько километров по асфальтированной дороге. Теоретически часть техники на поезде могла ранее находиться там.

Чем занимается в/ч 14118?

По сути, войсковая часть, откуда выехал "ядерный поезд", – это обычная и при этом сравнительно небольшая база хранения техники и отстойник железнодорожных вагонов (причем в какой-то момент этот отстойник использовался для хранения обычных вагонов РЖД).

Интересно, впрочем, что, согласно базам данных юридических лиц "Контур.Фокус" и "Спарк Интерфакс", часть 14118 прекратила деятельность в ноябре 2009 года, а ее преемником стала часть 31610 – "Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны по 12 ГУ МО". По данным госзакупок, ее полное название сейчас – "в/ч 31610-Ц, военный городок №383, Московская область, г. Сергиев Посад-7", хотя в документах и судебных делах по-прежнему можно встретить и предыдущий номер.

Как следует из группы войсковой части в социальной сети "ВКонтакте", по состоянию на 2004 год она состояла из роты охраны, пожарной роты и автомобильной роты. В более поздних комментариях упоминается рота обеспечения. То, что деятельность части сводится к обслуживанию автопарка, подтверждают и данные госзакупок части (по большей части это материалы для сервисного обслуживания автомобилей), а также фотографии служивших здесь военных – все в той же группе во "ВКонтакте". Например, и на этих снимках, и на спутниковых картах "Яндекса" и Google на территории в/ч 14118 (31610-Ц) видны такие же военные грузовики "КамАЗ", как и на платформах на попавшем в интернет видео.

Спустя 10 лет, в 2014 году другой военнослужащий этой части так ответил на вопрос о том, чем призывникам предстоит заниматься в ней во время службы: "На камазах иногда ездить, а в основном в нарядах стоять и травку на плацу щипать". Судя по фотографиям из "ВКонтакте", военнослужащие находили время и для других занятий: один из них, например, переделал шеврон "Россия вооруженные силы" в "Россия нет уже сил".

О том, что эта часть имеет или имела непосредственное отношение к ядерному оружию, косвенно говорит лишь комментарий пользователя "Викимапии": он пишет, что одно из строений на территории, "склад №9", в свое время использовалось "для хранения транспортных контейнеров для специзделий".

В госконтрактах, заключенных как частью 14118, так и частью 31610, фигурируют довольно скромные суммы и отсутствуют какие-либо указания на покупку товаров или услуг, которые могут быть связаны с хранением или обслуживанием ядерных боеприпасов. Ни на одном форуме или паблике в социальных сетях, где общаются бывшие военнослужащие части, нет упоминаний о наличии в ней отдельного подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Впрочем, "скромность" аппетитов войсковой части, откуда вышел наделавший шума в мировых СМИ "ядерный поезд", может быть обманчивой: это подразделение несколько раз становилось объектом внимания правоохранительных органов из-за многомиллионных хищений, в том числе совершенных "под прикрытием" ФСБ.

Отдых на Мальдивах за счет Минобороны

Войсковая часть 14118 12-го ГУ МО всего за несколько лет трижды оказывалась в центре крупных коррупционных скандалов.

В начале 2020 года военное следственное управление отчиталось о завершении следствия в отношении бывшего главного бухгалтера части Олега Соболева и двух его заместителей. По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год они совершили мошенничество в особо крупном размере – регулярно направляли в банки подложные финансовые документы, на основании которых Минобороны перечислило в общей сложности 353 миллиона рублей, которые позже были выведены через подставных лиц. При этом один из обвиняемых по делу рассказал изданию ПАСМИ, что в действительности схема по выводу средств была организована не в войсковой части под Сергиевым Посадом, а на более высоком уровне.

В 2009 году в структуре Минобороны была создана особая структура, войсковая часть 22280, наделенная широкими финансовыми полномочиями и предназначенная для финансирования специальных военных проектов: ядерных, химических, биологических, относящихся к ГРУ и так далее. Руководство этой структуры придумало простую мошенническую схему, утверждает бывший бухгалтер в/ч 14118: в какое-нибудь секретное военное подразделение направлялись дополнительные средства, например, для премирования сотрудников. Деньги затем выводились через подставных лиц. Проверить правомерность дополнительных расходов было сложно – именно из-за секретной деятельности подразделения.

Сначала для этой схемы использовался 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, занимающийся военной биологией, однако после 2011 года вместо него было решено использовать именно в/ч 14118. Мошенничество было организовано предельно просто: приказом командира в/ч 22280 бухгалтерия в/ч 14118 выплачивала премии "внештатным сотрудникам" – никак не связанным с воинской частью лицам. Деньги поступали на их личные карты, ради чего "мертвые души" даже приходилось специально заводить в систему 1С.

Премии внештатных сотрудников составляли миллионы рублей, не оставался без поощрения и главбух части Олег Соболев – ему теми же приказами выписывались сравнимые по размеру бонусы. Денежное довольствие всей части 14118, которое до 2011 года составляло 4–5 миллионов рублей, выросло до примерно 15 миллионов рублей в год – финансировала это все та же в/ч 22280.

Источник предоставил изданию ПАСМИ копии соответствующих приказов, но их оригиналы в ходе следствия были утеряны. В конечном итоге никто из в/ч 22280 обвиняемым по делу так и не стал, под обвинение попали только финансисты "ядерной" в/ч 14118 и микробиологического 48-го ЦНИИ. У бывшего главбуха части 14118 Олега Соболева были арестованы двухкомнатная квартира в Тамбове, два машино-места в подземном паркинге элитного жилого комплекса в Сергиевом Посаде и "коллекционный автомобиль BMW", общей стоимостью в 40 миллионов рублей.

Другой случай коррупции относится к 2015–2017 годам, и здесь войсковая часть 14118 выступила в качестве потерпевшего: вместо капитального ремонта сооружений части, на который были выделены 150 миллионов рублей, был сделан низкокачественный косметический ремонт, продлившийся несколько лет вместо запланированных нескольких месяцев.

В ноябре 2015 года Главное управление по обустройству войск МО РФ заключило контракт о капитальном ремонте сооружений в/ч 14118 (казармы, столовой и клуба). Ремонт должен был продлиться всего один месяц (в практике таких договоров это обычно означает, что он был начат заранее) – потому что уже к концу 2015 года на территории части планировалось развернуть одну из научных рот Минобороны, часть громкого спецпроекта министра обороны Сергея Шойгу. Будущие служащие 12-й научной роты, военные ученые, которым было обещано размещение в "кубриках гостиничного типа", в итоге прибыли в Абрамово в декабре 2015 года и поселились в надувных палатках. В них они и прожили полгода, после чего были отправлены в другую войсковую часть под Сергиевым Посадом ведь ремонт в в/ч 14118 к этому моменту фактически только начинался и продлился в итоге до 2018 года.

Подрядчиком строительства выступала фирма "Веста", руководителем которой была Наталья Пятаева. Значительную долю полученного фирмой аванса в размере 50 миллионов рублей растратили: часть через систему аффилированных с Пятаевой и ее гражданским мужем фирм вывели в кипрские офшоры, часть была потрачена на поездки Пятаевой во Францию, Италию, на Мальдивы, Сейшелы, острова Бора-Бора и другие курортные места. Эти путешествия оплачивались прямо со счета фирмы. "Веста" вскоре была обанкрочена, а Пятаева осенью 2016 года вышла замуж за Олега Красавцева, заместителя начальника УФСБ по Москве и Московской области. Еще через несколько месяцев Наталья Красавцева (Пятаева) получила должность руководителя департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны. Ремонт сооружений в в/ч 14118 в итоге был принят комиссией в сентябре 2018 года. В распоряжение СМИ попали экспертные заключения, согласно которым здания части нуждались не в ремонте, а в реконструкции, с полной заменой железобетонных перекрытий. Этого сделано так и не было. А еще через год, утверждает издание ПАСМИ, Наталья Красавцева была отправлена в отставку со своего поста в Минобороны. Лишился должности в ФСБ к этому моменту и ее муж. Войсковой части 14118 так и не удалось стать местом базирования элитной научной роты.

Еще один случай мошенничества, связанный с частью 14118, на фоне остальных выглядит тривиально. В 2013 году майор, ответственный за хранение горюче-смазочных материалов, убедил руководство части приобрести 8 тонн нефтяного растворителя. Деньги были перечислены, майор лично забрал растворитель у поставщика, а затем химикат стоимостью в 300 тысяч рублей исчез – по данным следствия, был передан неустановленным лицам. Майор планировал списать его в части как израсходованный.

"Просто так такие поезда не ездят"

Несмотря на то что "ядерный поезд" из Сергиева Посада вряд ли перевозил ядерные боеголовки или ракеты, эксперты, опрошенные Радио Свобода, считают его появление неслучайным.

Так, независимый военный аналитик Конрад Музыка, который первым обратил внимание на связь поезда с 12-м Главным управлением Минобороны, отвергает версию о том, что военная техника из части 14118 может направляться в Украину просто для усиления российской сухопутной группировки и восполнения потерь, понесенных армией при украинском контрнаступлении.

"Я не думаю, что ради Украины они стали бы жертвовать оборудованием, принадлежащим такому специализированному подразделению, как 12-е ГУ МО. Тем более сейчас, когда Россия открыто разыгрывает ядерную карту. Я думаю, что вокруг этой темы слишком много всего происходит, чтобы это было просто совпадением", – говорит Музыка.

Владимир Путин действительно не раз упоминал ядерное оружие за время с начала полномасштабного российского вторжения. Последний раз он сделал это с отсылкой к американским бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки во время своего обращения к членам Федерального собрания по поводу аннексии оккупированных регионов Украины. Вместе с этой аннексией опасения в том, что Россия может попытаться использовать как минимум тактическое ядерное оружие для удержания теперь уже "своих" территорий, резко выросли. Не отстают и западные политики, которые призывают относиться к ядерным угрозам Москвы серьезно.

Исследователь оружия массового поражения, руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Павел Подвиг, однако, сомневается в том, что попавший на видео транспорт представляет собой "ядерный поезд", и тем более в том, что его перемещение указывает на подготовку каких-то действий с ядерным оружием.

4 октября на несколько вопросов о "ядерном поезде" ответили и представители Министерства обороны США во время очередного брифинга для журналистов. Они отказались подтверждать слухи о том, что на этом поезде в сторону Украины следует тактическое ядерное оружие, но сказали, что в Пентагоне "заметили", как Владимир Путин "бряцает [ядерным] оружием".