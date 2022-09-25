Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Москва столкнется с "катастрофическими последствиями", если применит ядерное оружие против Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Салливана, Вашингтон "решительным образом" ответили бы на ядерный удар, не уточнив, какие именно последствия имеются в виду. По его словам, более подробно возможную реакцию в закрытом порядке передали Москве.

В среду президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в "неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы" и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия. Газета The Washington Post писала со ссылкой на свои источники, что Вашингтон в последние месяцы неоднократно отправлял Москве предупреждения о возможном ответе на ядерный удар.

При этом, как говорится в статье, американские сообщения Москве неконкретны и расплывчаты: чтобы Кремль был предупреждён о реакции, но не знал точно, в чём она будет состоять.