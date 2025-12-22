Тайны "Микорда"

Казанская компания "Микорд", один из ключевых разработчиков единого реестра воинского учета (ЕРВУ), потеряла значительную часть своей IT-инфраструктуры в результате хакерской атаки.

Хакеры выложили часть материалов в открытый доступ и утверждают, что публикация документов продолжится.

Расследователи издания "Важные истории" изучили более ста гигабайт технической документации и рабочих переписок "Микорда". Выяснилось, что в реестре воинского учета предусмотрен инструмент, позволяющий удалять данные о конкретных людях.

Модуль для проверки и обработки информации, которые поступают в реестр из внешних баз данных, называется "единый компонент сопряжения" (ЕКС). С его помощью можно бесследно удалять из реестра отдельных людей, обезличивать или заменять их данные фиктивными, отменять отправленные им повестки и ограничения, а также скрывать из списков на призыв. Пока ЕКС находится "на стадии развития", указывают "Важные истории".

Расследователи выяснили, что военкоматы и ФСБ пока не наладили обмен данными по электронным повесткам.

Сотрудники военкоматов вручную выбирают призывников. Военные комиссары самостоятельно подписывают документы, после чего гражданам приходят уведомления в личный кабинет реестра повесток и на Госуслуги. Автоматизация этого процесса не предусмотрена.

Согласно техзаданию и инструкциям для военкоматов, призывнику должен быть запрещен выезд из России сразу после появления повестки в реестре. Но автоматический запрет на выезд до сих пор не реализован.

