"Нет, ты иди, воюй". История сбежавшего от войны российского призывника

Миграционные власти Финляндии отказали в убежище 21-летнему гражданину России Даниилу Мухаметову. 17 июня этого года он выпрыгнул из пассажирского поезда "Адлер – Калининград", когда состав находился на территории Литвы. История молодого мужчины, сбежавшего из России, чтобы не служить в российской армии и не оказаться на фронте, как считают правозащитники, уникальна: в Литве его объявили в розыск, а за побег и уклонение от призыва в России его ждут репрессии.

Свое первое интервью о причинах побега и о том, что происходило дальше, он дал Настоящему Времени.

"Было больно, что не могу это остановить"

"Для меня правильным выбором было отказаться от службы в войсках. Отказ от того, чтобы брать в руки оружие. Для себя я не видел иного выхода, кроме как покинуть Российскую Федерацию. Я этот выбор сделал", – говорит Даниил.

Во время разговора, как будто оберегая родителей, он несколько раз подчеркивает, что вынужденный, отчаянный шаг – его самостоятельный поступок.

К побегу из России, по его словам, готовился заранее. Решение бежать принял, когда все пути, чтобы не оказаться среди призывников, были исчерпаны. Весной получил повестку из военкомата города Домодедово Московской области: "Вы обязаны явиться к 14-ти часам 11-го марта 2025 года".

Даниилу было 17 лет, когда в феврале 2022-го года войска его родной страны начали полномасштабную войну против Украины, бомбить города и села. Читая новости о вторжении, он был в ужасе. "Мне было больно от того, что я не могу это остановить, как-то повлиять", – делится Даниил.

Вопреки заявлению Владимира Путина о том, что солдаты-призывники не будут принимать участия в войне в Украине, срочники начали гибнуть в первый же день вторжения. Весной 2025 года проект "Хочу жить" опубликовал имена 217 российских срочников, погибших на войне.

Призывников также нередко угрозами и насилием заставляют подписать контракты с Минобороны: проблема давно системна, говорят правозащитники.

"Таких нам не нужно"

К лету 2025 года военкомат уже запретил Даниилу покидать территорию России.

Пассажирский поезд "Адлер – Калининград" едет из России в Россию через Литву. По территории страны ЕС, не останавливаясь, он проходит 227 километров. Даниил купил билет и в ночь на 17 июня 2025 года выпрыгнул из этого поезда.

О чем он думал, выпрыгивая в темноте из поезда на ходу? "Наверное, как бы не убиться. Потому что скорость была примерно 40-45 километров в час", – вспоминает Даниил.

Его сразу начали искать сотни представителей литовских пограничных служб и полиции – с привлечением поисковых собак, дронов и вертолета. "Мы просим помощи у населения. Если кто-то заметит этого человека, пожалуйста, позвоните по телефону 112", – обратился к жителям Литвы представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Журналисты опрашивали местных, не видели ли они сбежавшего россиянина. "Готовимся, готовимся, готовимся. Ведь неизвестно, когда он может появиться", – делился прохожий. "Если бы он был литовцем, то это было бы обычным делом. Но этот – нет. Таких нам не нужно", – отвечала на вопрос об отношении к поступку местная жительница.

Инцидент комментировали и депутаты сейма – парламента Литвы. "Такие поезда должны охраняться особенно тщательно. Это вопрос внутренней безопасности, ведь мы говорим о возможных диверсионных группах. Если рассуждать теоретически, они могут использовать транзитные поезда. Это не шутки", – заявлял депутат парламента Литвы Лауринас Кащюнас.

Представитель пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис делился последней на тот момент известной о беглеце из России информацией: "Перед тем, как ему была выдана упрощенная транзитная виза для поездки через Литву этим поездом, его данные были проверены. Он не был в розыске, он не совершал никаких нарушений, не представлял угрозу".

"Нет, ты иди воюй"

Даниила искали почти два месяца.

Согласно международным соглашениям, пассажирам с транзитными визами запрещено покидать вагоны. Для Даниила, по его словам, это был последний шанс избежать отправки в армию, однако, сделав это, он оказался в ловушке со стороны законов сразу нескольких стран.

Опасаясь, что миграционные власти Литвы откажут в защите и депортируют в Россию, он бежал в Финляндию и попросил там о предоставлении убежища. Но финские миграционные власти вынесли решение о депортации Даниила обратно в Литву – страну его “первого въезда” на территорию Евросоюза. Где ему уже были не рады.

"Разыгралась настоящая кампания травли. Люди не знали про Данилу ничего. И они его сразу немедленно объявили возможным российским диверсантом: возможно, он связан с российскими спецслужбами, возможно, еще что-то. Но, то есть, его так везде во всех медиа сформировали имидж такого вот российского шпиона, такого Джеймса Бонда", – отмечает правозащитница Ольга Карач.

В итоге, по ее словам, Даниил оказался в тупике.

"Как только дело доходит до мужчины, который говорит: “А я не хочу воевать, а я не хочу идти в армию, а я не хочу брать оружие в руки”, немедленно даже воюющие стороны, враждующие между собой стороны, они объединяются. "А нет, так не пойдет". И начинают этого бедного мужчину со всех сторон загонять в армию пинками, угрозами, давлением, чем угодно. "Нет, ты иди воюй". Это какой-то парадокс", – рассуждает Карач.

Находясь в Финляндии и ожидая решения Европейского суда по правам человека, Даниил записывает для отца, матери и младшей сестры видеопослание. Они остаются в России.

“Привет, папа и мама. Привет, дорогие сестренки. Хочу сказать, что у меня все хорошо. Я нахожусь в спокойном и безопасном месте. Надеюсь, у вас тоже все в порядке. Очень сильно по вам скучаю. Каждый день вспоминаю. Передавайте привет всем родственникам. Люблю вас.”

Разбираясь в истории Даниила, правозащитники обращают внимание на международное право на отказ от военной службы, основанное на убеждениях, которое защищается 18-й статьей Всеобщей декларации прав человека.

Однако Даниил оказался среди 90% граждан России – 104 человек – которые получили отказы в убежище в Финляндии с января по сентябрь 2025 года. В большинстве случаев просители бежали из России от мобилизации, однако, отказывая им, финские власти утверждали, что в России мобилизация закончена – в решениях ссылались на соответствующие заявления экс-министра обороны Сергея Шойгу и Владимира Путина. Весной 2025 года представительница миграционной службы Финляндии Ану Карппи весной отметила, что ведомство руководствуется Конвенцией ООН, согласно которой сама по себе угроза службы в армии не является причиной для предоставления убежища.