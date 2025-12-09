Всех на войну?

Владимир Путин подписал указ о сборах запасников в 2026 году.

Находящихся в запасе будут призывать на сборы в российские вооружённые силы, Росгвардию, МЧС, а также в органы государственной охраны и ФСБ. За неявку по повестке на сборы грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. В запасники попадают все военнообязанные граждане.

При этом два пункта в указе скрыты от общего пользования. Однако отправить запасника в зону боевых действий по мобилизации с юридической точки зрения невозможно.

Путину явно не хватает людей для продолжения войны. В Москве в ночь на 9 декабря приземлился самолёт из Каира, на котором в Россию были доставлены депортированные из США российские граждане. И, по словам главы организации Russian America for Democracy in Russia Дмитрия Валуева, депортированным мужчинам сразу по прилёту вручили повестки в военкомат.

Россияне устали от войны, в отличие от Путина. Как отмечает Левада-центр, 55% россиян не одобрят решения близкого человека отправиться на войну в Украине по контракту с Минобороны, одобрили бы это только 30% респондентов.

О том, кого коснется новый указ Путина, а также о методах, которыми власть заманивает на войну, говорим в программе "Лицом к событию" с социологом Дмитрием Дубровским и юристом Артёмом Клыгой.