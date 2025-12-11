Хакеры, вероятно, взломали разработчика реестра воинского учёта

Анонимная группа хакеров взломала серверы компании "Микорд" - ключевого разработчика единого реестра воинского учета в России (ЕРВУ). Об этом в четверг сообщила правозащитная организация "Идите лесом".

Правозащитники сообщили, что взломщики находились в системе несколько месяцев и сейчас передали им большое количество материалов по реестру, среди которых указаны техническая и финансовая документация и исходный код. Все документы, как отмечается, организация передала журналистам "Важных историй", и вскоре они опубликуют расследование.

"Благодаря взлому, уничтожению данных и всей инфраструктуры, разработка реестра сорвана как минимум на несколько месяцев", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Идите лесом".

"Важные истории" написали, что связались с директором "Микорда" Рамилем Габдрахмановым, и он подтвердил факт взлома. На вопрос, имеет ли компания отношение к разработке ЕРВУ, Габдрахманов отвечать не стал. Издание одновременно пишет, что редакция убедилась в подлинности переданных ей документов и подтвердила участие "Микорда" в подготовке реестра.

Минобороны России позднее в четверг заявило, что появившиеся интернете сведения о взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности, и всё функционирует в штатном режиме. "Реестр неоднократно подвергался хакерским атакам. Все они успешно пресекаются", - отметили в Минобороны.