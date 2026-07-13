Тайны Собчак

На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" выложили скриншоты нескольких приватных переписок. Среди них, как утверждается, была и переписка журналистки Ксении Собчак.

Если верить слитым данным, то, Собчак, к примеру, оправдывается перед главой прокремлевской организации "Диалог" Владимиром Табаком за освещение топливного кризиса. Также из переписок видно, как Собчак в сообщениях отчитывает главного редактора "Осторожно, новости" Сергея Титова за посты о том же кризисе.

Кроме того, Black Mirror и "ВЧК-ОГПУ" опубликовали возможную переписку Собчак с бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Переписка относится к марту 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Контакт, который подписан как "Ермак", называет Собчак "умной" и говорит, что "она сможет что-то придумать". Собчак, судя по слитым данным, жалуется "Ермаку" на трудности работы после начала войны.

8 июля Ксения Собчак сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее медиа-холдинга, а также получили доступ к личной переписке. Правда, позже в телеграм-канале “Осторожно, новости”, который принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны, но про слив личной переписки уже не было ни слова.

Владимир Соловьев в своем ток-шоу не прошёл мимо слитой переписки Собчак. Пропагандист связал журналистку и ее мать, сенатора Людмилу Нарусову, с неким "заговором" против руководства России, а также обвинил их в передаче информации Украине.

О том, как Собчак до сих пор удавалось лавировать в современной России и с чем могут быть связаны ее нынешние проблемы, говорим сегодня в программе "Лицом к событию" с главным редактором издания "Можем объяснить" Максимом Гликиным.



