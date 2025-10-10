"Душное интервью". В соцсетях обсуждают разговор Арестовича и Собчак

Ксения Собчак взяла большое интервью у Алексея Арестовича. Большинству людей, интересующихся политикой, журналистикой и пропагандой в России и Украине, не нужно объяснять, кто это такие. Скандальная известность обоих, интервьюера и интервьюируемого, очевидно, стала причиной того, что видео на данный момент набрало более 4,7 млн просмотров. А также стало на этой неделе одним из наиболее обсуждаемых тем в русскоязычной блогосфере.

На всякий случай всё же напомним – по крайней мере про Арестовича. Алексей Арестович известен своими многочисленными политическими кульбитами. В молодости он был связан с радикальными украинскими деятелями вроде Дмитрия Корчинского и его партии "Братство", позиционировавшей себя как "евразийская", ездил в Москву, где встречался с Александром Дугиным, резко осуждал "оранжевую революцию" и сближение Украины с ЕС и НАТО. Прошло несколько лет, и Арестовича, к тому времени популярного блогера, специализировавшегося на военно-политической тематике, стало не узнать: он превратился в убежденного патриота Украины и противника российской агрессии. Утверждал, что участвовал в боевых действиях в Донбассе (свидетелей его военных подвигов, правда, не нашлось).

После избрания в 2019 году Владимира Зеленского президентом Украины для Алексея Арестовича открылся путь наверх – несмотря на то, что до этого Арестович, не стесняясь в выражениях, критиковал артиста, пошедшего в политику. С началом полномасштабного российского вторжения Арестович стал советником Офиса президента Украины, который возглавлял (и делает это до сих пор) могущественный Андрей Ермак, и, по выражению издания "Медуза", "лицом украинской пропаганды военного времени". Так продолжалось до начала 2023 года, когда пути Арестовича и администрации Зеленского вдруг резко и по не до конца ясным причинам разошлись. Он уволился с должности советника и быстро в очередной раз поменял взгляды. Итог нового этапа идейной эволюции и представляет, судя по отзывам, интервью Ксении Собчак. Вот краткое содержание:

Вадим Алёшин

В интервью Ксении Собчак бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, как видел бы мирное урегулирование, если бы возглавил страну.

Он заявил, что первым делом отправился бы в Москву для переговоров и переосмысления отношений с 1991 года. Арестович подчеркнул, что изменил бы внутреннюю и внешнюю политику Украины, чтобы страна не представляла угрозы для России, ожидая взаимных шагов от Москвы.

"Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях как ФРГ и ГДР", – уточнил он, добавив, что при этом вывел бы украинские войска из этих регионов.

Также он признал бы "символическое единство русского, украинского и белорусского народов", предложил бы путину совместный молебен по погибшим на войне и возложил бы цветы к памятнику российским военным, если бы то же самое сделала российская сторона по отношению к павшим украинским воинам.

Сказочный дегенерат.

Аида Сасыбаева

Арестович уже давно с каждой доступной трибуны повторяет: отказ от вступления в НАТО – ключевое условие для прекращения войны. Он утверждает, что если бы Украина не заявила о намерении вступить в альянс (переговоры начались в 2006 году, официальная заявка была подана в январе 2008 года), войны бы не было. Россия, по его словам, воспринимает это как прямую угрозу своей безопасности и будет бороться с ней всеми доступными средствами. Но всё это им было уже сто раз сказано и пережевано. Поэтому я считаю, что Собчак не удалось вытянуть из Арестовича ничего принципиально нового. Всё существенное уже давно гораздо изящнее вытянула Латынина.

Мнения относительно того, стало ли интервью с Арестовичем журналистским успехом Собчак, действительно разделились.

Елена Перекати-Поле

Посмотрела я Арестовича у Собчак.

Можно как угодно относиться к позиции Собчак, но она – профи, отрицать это странно, на мой взгляд.

Арестович просто хорошенький котик. Мне, как домохозяйке 50+, этого достаточно.

Сергей Шмидт

Надеялся, что интервью Арестовича с Собчак будет прям бомбой.

Увы. Ожидания, мягко говоря, не оправдались.

Основных версий две. 1. От старого кента. Арестович просто устал, надорвался, ему просто надоело говорить одно и то же. Только Веник умеет говорить по нескольку часов в день на публику и получать от этого удовольствие, как от первого раза. Старая школа. У других так не получается. 2. От меня. Собчак это все-таки такая титаническая энергетическая сила, что она просто придавила, раздавила легендарного "Остапа Бендера современного интернет-балабольства". Леша привык к податливой рыжей бабке Юлии, а тут такой мегамонстр.

В общем, не интервью, а разочарование. Либеральную тусовочку порвет, разумеется, от обоих. Одно утешение – может, что смешное в бессильной злобе выдадут.

Собчак задавала отличнейшие вопросы, иезуитски-мастерски играла интонацией и полутонами, в общем, была, как обычно, прекрасна, и при этом, как всегда, была отвратительно одета и причесана.

Глафира Упырёва

Хорошо, что интервью состоялось. Теперь не думаю, что Арестовича будут активно приглашать выступить в качестве эксперта, ну, разве что к Латыниной, она тоже задумчивая, вот и будут вместе жевать мысль. Программа будет пользоваться популярностью у людей с проблемами бессонницы. Пойду что ли какой-нибудь булшит на Нетфликсе найду, чтоб встряхнуться слегка после этой психоделики.

Но очень многие оценили троллинг Собчак, который, судя по всему, ускользнул от внимания ее собеседника: она словно невзначай спросила Арестовича, сколько у него пар обуви, и тот на полном серьезе начал отвечать – видимо, не зная, что его частая радикальная смена декларируемых взглядов давно уже ассоциируется у значительной части публики с мемом "переобулся в воздухе".

Как бы то ни было, части комментаторов Арестович понравился – а некоторым вообще нравился всегда.

Anastasia Gilliéron

Кто такой Арестович?

У этого человека хватает мужества, навыков и любви к людям, чтобы работать с реальностью. Реальностью такой, какая она есть. И для этого нужно огромное мужество! А реальность этой войны такова, что в Украине – коррупция, усталость, нехватка боевого арсенала и упавший моральный дух армии. Америка и Европа заняты своей выгодой и безопасностью, им не до Украины. Кидают ей какие-то подачки, чтобы только лицо сохранить и себя защитить – не дай бог неадекватные россияне и дальше ломанутся, в Европу. Реальность такова, что коллективными усилиями россиян пока остановить не удается, они медленно, но верно идут, точнее, ползут – в дерьме и крови, умирая, но продолжая наступать, как потравленные тараканы в квартире соседа, которые бегут от репрессий, нищеты и пьянства куда угодно, пусть даже на войну.

Основная мысль Алексея, (которую очень сложно УЛОВИТЬ в ответах на бесчисленные предъявы Ксении за противоречивые, непонятные многим провокационные речи Алексея в эфире, начиная еще со времен его юности, чуть ли не с детского сада…) состоит в том, что «СЛАВЯНСКИЕ народы ни при каких условиях НЕ ДОЛЖНЫ ВОЕВАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ». Русские не должны убивать украинцев, не должны угрожать белорусам.

Украине же, чтобы перестать быть воюющим государством, нужен радикальный слом существующей «проектности». И этот новый проект у Алексея есть, только Ксении он не интересен, ей куда более интересно подловить Арестовича на несостыковках, на парадоксах, на вранье, установить признаки того, что Арестович продался, стал геем, пропагандистом или поклонником Путина.

Daria Rienecker

Когда-то Гордеева решила представить его нарциссом, сейчас Собчак — переобувающимся холериком. Ок. Обе в чём-то преуспели, в чём-то потерпели поражение. Кого эта тематика интересует, сам пытается вникнуть в этого персонажа.

Меня лично Алексей до сих пор убеждает. Даже удивительно!) Видимо, доброе отношение к человеку не истребить даже его хреновым отношением к тебе лично.

Короче, я порадовалась, что он прекрасно выглядит, в хорошей форме и настрое. Ну а касаемо политики я ещё в 2023-м году ему лично и на его странице многократно писала, что я — за омаров. С тех пор ничего не изменилось.

Но большинство откликнувшихся на интервью Арестовича не щадят (как, впрочем, и его собеседницу).

Artur Fred

К.Собчак давно известна, как притворяющаяся дурочкой и старательно выполняющая все команды хозяев.

Дело совсем не в них.

Дело в том, что почему-то никак не страдают люди, которые по долгу службы должны отвечать как за поведение странного разведчика, так и за потворство его дурной брехни во время начала широкомасштабного вторжения России.

Так как брехня принесла многочисленные жертвы и потери Украины – не была организована эвакуация, тысячи людей успокаивались и верили этому подлецу и гибли в подвалах российской оккупационной банды. Ему верили и сотни тысяч людей с другими гражданствами, и рассчитывали на быструю победу Украины, падение кремлевского режима, развал России и так далее.

Больше того - у него и сейчас есть большая аудитория, так как с ним любят беседовать многие глупые (и не совсем глупые) люди, ведь он "человек приятный во всех отношениях" и реально обладает баблом. Деньги у него конечно далеко не только от психологической школы - хотя и тут современное человечество чрезвычайно увлечено шарлатанством и жульём, ведь желает дичать и как можно скорее.

Именно поэтому он даже зонт над дамой держать не умеет и Собчачка мокла на службе, как бедная собачонка.

Но боюсь, что несмотря на всё это – у А.Арестовича вполне может быть определенный электорат в Украине.

И в президенты через год он вполне может податься, так как его берегут.

Игорь Эйдман

Уверен, что все многочисленные последние интервью Арестовича и об Арестовиче на раскрученных каналах проплачены. То, что одна из интервьюеров – Собчак – очевидное тому свидетельство. Другие пиарщики этого персонажа, наверное, даже не прямые агенты Кремля, а просто денежки очень любят и готовы притвориться, что не понимают, кто оплачивает пиар «Люси».

Всё это похоже на реализацию медиа-плана в рамках кампании по очередной попытке продвинуть Арестовича и его пораженческие месседжи. Строчки в смете этого медиа-плана занимают те, кто его в последнее время приглашает в эфиры и пиарит неожиданно синхронно и интенсивно.

Арестович – лакмусовая бумажка. Те, кто имеет с ним дело, с большой долей вероятности проплачены олигархами, близкими к Кремлю.

Jenny Curpen

Для меня это были 2 часа 54 минуты 11 секунд неловкости, потому что единственная ассоциация, которая у меня возникла и не оставляла до самого конца, была крайне неприятна.

Арестович выглядел каким-то залюбленным маленьким ребенком, каждая деталь жизнедеятельности которого стабильно вызывала у всех окружающих взрослых чистый восторг, гордость и желание похвастаться в духе "мы покушали, мы покакали".

Сегодня ничего не поменялось, только покушал и покакал изолгавшийся 50-летний мужик с опухшим лицом, презирающий Украину и украинцев, ничего не знающий и не понимающий о России, дурно и поверхностно образованный и в довершение - ужасно обиженный на объявление в розыск на следующий день после выхода интервью. Человек так хорошо покушал и покакал, но внезапно не получил привычного восхищения и аплодисментов.

Владислав Снеговой

Невозможно понять, что может заинтересовать в диалоге двух абсолютно лживых и продажных персонажей, но факт есть факт – это одно из самых популярных интервью в русскоязычном сегменте ютюба за последнее время.

Впрочем, о даме – либо хорошо, либо ничего.

Что касается Арестовича, то тут вышла небольшая ошибочка – он давно уже не Арестович, а «квислинг», т.е. синоним таких понятий как предатель и коллаборационист.

Кирилл Мартынов

Арестович предлагает себя Путину как Отто Вильгельмович Куусинен, используя Собчак как посредника, через которого информация точно дойдет

Maria Phillimore-Slonim

Я все же так и не поняла, если, как многие утверждают, Собчак сделала интервью по заданию, то какое у нее было задание и каков смысл этого задания?

Она, а точнее, её команда неплохо поработала, собрав все "переобувания" Арестовича, в интервью мы видим и слышим многоликого, (причем все его личины непривлекательны), малоприятного суетливого сдувшевося сбитого летчика. Кому он такой нужен?

Михаил Шифрин

Личное знакомство с автором любимых вами вещей часто разочаровывает. Человек обычно хуже того, что он изготавливает по заказу. Ведь мы вкладываем в свою продукцию то лучшее, что в нас есть, и порой нам самим ничего хорошего уже не остаётся.

Тот Арестович, которого я любил и уважал, умер. Но он делал важное дело. Хочу запомнить его таким.

Как футболистов помнят по их звёздному часу, а не по жалкой и часто позорной старости.

Часть блогеров иронизирует над тем, что отвращение многих посмотревших интервью к обоим его участникам и мнимое отсутствие интереса ничуть не помешало посмотреть его, причем количество посмотревших зашкаливает:

А вот писатель Дмитрий Быков на "Эхе" попытался провести психологический анализ Арестовича, увидев в нем неожиданно глубокого персонажа:

Хотя, возможно, вечное "переобувание" у бывшего евразийца, бывшего украинского патриота, затем вновь имперца (не исключено, что уже тоже бывшего) стало чем-то вроде неконтролируемой мании? Трудно сказать. Остается лишь отметить вместе с комментаторами тот факт, что уже после разговора с Собчак Арестович совершил новый кульбит:

Януте Лаиминга

Арестович – человек из мемов про «переобувание» – дал слово Собчак, что не поменяет своего мнения 2 года минимум, так как уверен на 100%, что власти нужно соглашаться на все условия РФ ради мира в Украине, а не пополнять ВСУ вооружением и БПЛА.

Через 10 дней после интервью Арестович вновь «переобулся», кардинально сменив свою позицию. Он заявил, что прекращает разговоры о мире и возобновляет финансовую помощь Украине.