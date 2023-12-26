Тайвань расширил санкции против России и Беларуси

Министерство экономики Тайваня во вторник расширило санкции против России и Беларуси. Дополнения включают в себя запрет на экспорт в эти страны оборудования для производства полупроводников, а также некоторых химических соединений и медикаментов. Всего в список добавлены 45 наименований. Никакие экспортные лицензии на этот ряд товаров не будут одобрены.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Тайвань осудил российскую агрессию и присоединился к санкциям, наложенным на Россию и её союзницу Беларусь США и странами Евросоюза. В первую очередь Тайвань заблокировал продажи в Россию высокотехнологичных товаров, в том числе бытового назначения, которые могут быть использованы для производства военной техники. Тайвань является главным мировым разработчиком и поставщиком микрочипов.

Как отмечает Reuters, расширение санкций имеет скорее символическое значение, поскольку прямые поставки из Тайваня в Россию и Беларусь микрочипов и связанных с ними технологий и так сведены к минимуму. Тем не менее в обломках российских ракет и беспилотников, собранных на территории Украины, уже обнаруживались механические и электронные компоненты иностранного производства, которые являются товарами двойного назначения, то есть могут использоваться как в мирных целях, так и для производства оружия.