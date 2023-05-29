По Украине нанесён очередной массированный удар ракетами и БПЛА

Россия в ночь на понедельник нанесла очередной массированный удар по территории Украины. Использовались крылатые ракеты и ударные дроны.

Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на 29 мая сбили в небе над Киевом 40 российских беспилотников и крылатых ракет, - сообщил начальник военной администрации украинской столицы Сергей Попко. По его словам, с начала мая Киев подвергся атаке 15-й раз.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в телеграме, что в ночь на понедельник обломки ракет упали в Святошинском и Подольском районах города. Погибших и раненых нет. Объекты инфраструктуры не повреждены.

В Одессе после падения обломков дрона в порту случился пожар. Его удалось оперативно ликвидировать.

Сообщается об атаке беспилотниками Николаевской области. Взрывы произошли в Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.

В Хмельницкой области - по сообщению местных властей - в результате удара пострадал военный объект. Судя по сообщению, речь идёт об аэродроме или базе ВВС. Как говорится в сообщении, выведено из строя пять летательных аппаратов, возник пожар на складе горюче-смазочных материалов, пострадала взлётно-посадочная полоса.

Как утверждают Вооруженные силы Украины, в целом минувшей ночью уничтожены 37 крылатых ракет, 29 дронов и один разведывательный беспилотник.

В воскресенье в эфире телемарафона глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что к зиме Украина планирует усилить систему противовоздушной обороны. По словам министра, таким образом не только крупные города, но и всё украинское небо будет безопасным.

Минобороны России сообщения об обстрелах украинских территорий пока не комментировало.

Оперативно проверить информацию воюющих сторон в затруднительно.

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