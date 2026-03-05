Техас, далее везде. Что говорят о выборах начавшиеся в США праймериз

В США начались праймериз – партии выбирают своих кандидатов перед осенними выборами в Конгресс. Все говорят о Техасе, крупнейшем "красном" штате, где у демократов появился пусть и отдаленный шанс выиграть у республиканцев место в Сенате, а борьба за Сенат заметно обострилась.

Сами по себе внутрипартийные голосования не дают ясной картины, кто будет сильнее на всеобщих выборах в ноябре, но это первое в нынешнем году появление избирателей на участках. Показательны истории новой звезды демократов Джеймса Таларико и идущего на перевыборы республиканского сенатора-ветерана Джона Корнина.

Таларико. Портрет кандидата

36-летний член законодательного собрания Техаса, студент пресвитерианской семинарии и бывший учитель Джеймс Таларико совершил стремительный взлет.

Он выступает против христианского национализма. Критика законопроекта о размещении 10 библейских заповедей в школьных классах в Техасе, что, по словам Таларико, противоречило духу христианства, разошлась популярными клипами по соцсетям.

Это заметил прошлым летом сверхпопулярный подкастер Джо Роган и пригласил Таларико в свою программу. Тот рассказал о своей работе с республиканцами и заметил, что политика сейчас построена не столько по принципу "левые против правых", сколько "верхи против низов". К концу Роган сказал, что Таларико следует выдвигаться в президенты, так как "нам нужен кто-то, кто на самом деле хороший человек".

В сентябре Таларико объявил, что будет бороться за место сенатора от Техаса. Фаворитом там считалась известная конгрессвуман Джасмин Крокетт, но кампания Таларико шла все успешнее, и в феврале его пригласил в свое шоу ведущий CBS Стивен Колбер. Телеканал не выпустил интервью в эфир, только онлайн, и Таларико заявил: "Дональд Трамп опасается, что мы выиграем Техас".

Это сделало Таларико еще более узнаваемым у избирателей, пожертвования на кампанию росли, он стал фаворитом у фирм, принимающих ставки на политику (которые теперь приобрели необычайную популярность) – и выиграл праймериз у Крокетт, которую, показательно, поддержала бывшая вице-президент и кандидат в президенты от демократов на выборах 2024 года Камала Харрис.

Крокетт признала поражение, выразила поддержку Таларико и призвала к единству демократов: "Техас готов к тому, чтобы стать "синим".

Проверка реальностью: демократы не побеждали в общештатном голосовании в Техасе десятилетиями.

Общая картина. "База" против умеренных

Считается, что Крокетт представляет "базу" демократов, левое крыло, требующее дать решительный бой президенту Дональду Трампу и республиканцам, Таларико же способен договариваться "поверх" идеологии. Axios он сказал: "Я умею налаживать отношения с людьми не из коалиции демократов".

При этом многие позиции Таларико совсем не центристские, а прогрессистские. Его называют левым популистом. Axios сравнил манеру Таларико с покойным президентом Джимми Картером (выигравшим Техас в 1976-м), а умение работать в соцсетях – с другой новой звездой левого фланга американской политики, недавно избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, который называет себя демократическим социалистом.

Это две очень разные стратегии на всеобщих выборах: активизировать "базу" партии, чтобы увеличить явку, – или пытаться привлечь независимых избирателей, центристов.

В праймериз участвуют сторонники одной партии, и это меняет расклад: мотивированная "база" активнее, и популярный у нее более радикальный кандидат может выиграть у более умеренного, но затем хуже выступить на всеобщих выборах.

Корнин. Внутри Республиканской партии

Это сценарий, которого боится Республиканская партия. Джон Корнин – сенатор с 2002 года, считается превосходным кандидатом для всеобщих выборов, но на праймериз столкнулся с сильной конкуренцией со стороны генерального прокурора штата Кена Пакстона, несмотря на окружающие того скандалы. На национальном уровне в партии считают, что Корнин – единственный, кто надежно выступит в ноябре, но сторонники Пакстона заявляют, что именно он может мобилизировать MAGA-избирателей.

Перед праймериз опросы показывали небольшое преимущество Пакстона – и те, кто поддерживал Корнина, паниковали. Редакционный совет газеты Houston Chronicle выступил в поддержку Корнина, обратившись к республиканцам: "Вы хотите выиграть или нет?" – имея в виду всеобщие выборы в ноябре.

В результате на праймериз Корнин чуть опередил Пакстона, но ни один из них не преодолел отметку в 50%, и теперь предстоит второй тур. Это уже осложняет гонку для республиканцев: кандидаты продолжат тратить миллионы долларов на ожесточенную кампанию друг против друга.

Теперь все взгляды обращены к президенту. Слово Трампа, которому следует "база" MAGA, уже много лет фактически равносильно победе на республиканских праймериз, и это главный инструмент власти президента над партией.

И Корнин, и Пакстон, и третий кандидат республиканцев Уэсли Хант выражали приверженность президенту, но он до сих пор он не высказывался в поддержку кого-либо из них. Победа на праймериз демократов Таларико, которого республиканцы считают более опасным соперником в ноябре, увеличивает тревожность в партии. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил о намерении убедить Трампа поддержать Корнина.

Прошу кандидата, которого я не поддерживаю, немедленно СНЯТЬСЯ С ГОНКИ!

И, наконец, в среду президент выступил – не с самой поддержкой, но обещанием ее:

"Республиканским праймериз… нельзя позволить продолжаться - ради блага партии и страны. ЭТО ДОЛЖНО ПРЕКРАТИТЬСЯ СЕЙЧАС! У нас есть легко побеждаемый, радикально-левый противник, и мы должны ПОЛНОСТЬЮ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ на том, чтобы его победить!.. Я скоро выскажу свою поддержку и попрошу кандидата, которого я не поддерживаю, немедленно СНЯТЬСЯ С ГОНКИ!"

Многочисленные издания сообщают со ссылкой на источники, что президент поддержит Корнина (и ставки на его победу уже прыгнули вверх).

Это сводит в ноябре Корнина и Таларико. Преимущество на стороне Корнина: Трамп обошел Харрис в Техасе в 2024 году на 14%, и шансы Таларико отыграть их невелики. Хотя это может быть лучшей возможностью выиграть сенатское место от штата (к этому в 2018 году близко подошел Бето О'Рурк, уступивший Теду Крузу меньше 3%).

Надежды демократам может добавлять то, что Таларико на праймериз, судя по всему, получил значительную поддержку испаноязычных избирателей. Это группа в последние годы качнулась к республиканцам, и для победы на всеобщих выборах демократам нужно привлечь их к себе. Хотя успех на партийных праймериз не обязательно транслируется в подобный успех среди испаноязычных в ноябре.

Выборы в ноябре. Общая картина

Выборы в Конгресс в годы между президентскими выборами часто проблемны для президентской партии. Многие ожидают, что демократы получат контроль над Палатой представителей, а теперь тревога республиканцев касается и Сената, где у них сейчас 53 места из 100. Демократам, чтобы выиграть его, нужно победить в большинстве "спорных" штатов – и это сложно.

Обычно у политиков, идущих на перевыборы, как Корнин, преимущество над соперниками: их хорошо знают избиратели и доноры, налажена инфраструктура. В последние годы, однако, избиратели все больше недовольны политиками во власти, и "преимущество уже избранного" все больше сходит на нет.

Что касается Палаты представителей, то лучший имеющийся показатель – обобщенные опросы, какую партию избиратели готовы поддержать в ноябре, – за 8 месяцев до выборов в среднем дает ошибку выше 5%.