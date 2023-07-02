Телеграм-каналы ЧВК "Вагнер" сообщили о приостановке набора наёмников

Телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", опубликовали сообщения о приостановке набора наёмников в течение одного месяца.

В сообщениях говорится, что причиной приостановки стали "временное неучастие" в войне с Украиной и переезд компании в Республику Беларусь.

После мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня пункты набора наёмников начали закрываться. С улиц российских городов стали демонтировать билборды с объявлениями о найме в ЧВК.

Александр Лукашенко предложил ЧВК перебраться в Республику Беларусь. По данным журналистов-расследователей лагерь вагнеровцев строится в Могилёвской области, примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

Уже после мятежа Би-би-си сообщала, что ЧВК "Вагнер" продолжает набирать людей для отправки на войну с Украиной.