Ведущий "России 1" Эрнест Мацкявичюс возглавит департамент медиа ВШЭ

Руководителем департамента медиа Высшей школы экономики станет ведущий программы "Вести" на федеральном телеканале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на преподавателя департамента, попросившего об анонимности.

Мацкявичюс работает на ВГТРК с 2002 года, неоднократно был ведущим "Прямого разговора с Владимиром Путиным". До этого он почти восемь лет освещал работу Государственной думы на телеканале НТВ. В 2001 году Мацкявичюс покинул НТВ вслед за генеральным директором телекомпании Евгением Киселёвым, который ушёл, не согласившись с фактическим переходом НТВ под контроль государства.

Мацкявичюс основал "Первую академию медиа" в РЭУ им. Плеханова и вёл мастерские по телевизионной журналистике на факультете журналистики МГУ.