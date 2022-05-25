Ведущий "России 1" Эрнест Мацкявичюс возглавит департамент медиа ВШЭ

Руководителем департамента медиа Высшей школы экономики станет ведущий программы "Вести" на федеральном телеканале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на преподавателя департамента, попросившего об анонимности.
Мацкявичюс работает на ВГТРК с 2002 года, неоднократно был ведущим "Прямого разговора с Владимиром Путиным". До этого он почти восемь лет освещал работу Государственной думы на телеканале НТВ. В 2001 году Мацкявичюс покинул НТВ вслед за генеральным директором телекомпании Евгением Киселёвым, который ушёл, не согласившись с фактическим переходом НТВ под контроль государства.
Мацкявичюс основал "Первую академию медиа" в РЭУ им. Плеханова и вёл мастерские по телевизионной журналистике на факультете журналистики МГУ.
- В марте 2022 года на журфаке МГУ отказались от модуля "Политическая журналистика", в апреле ВШЭ закрыла академический трек "Права человека и демократическое управление". Тогда же прокуратура России решила, что программы по изучению свободных искусств и наук Liberal arts в РАНХиГС и Шанинке направлены на "разрушение традиционных ценностей и искажение истории". Прокуратура потребовала от образовательных учреждений устранить нарушения законодательства.
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